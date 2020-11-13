Gümüşhane’de Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında olağanüstü toplananİl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında il merkezinde sigara içmenin yasak olacağı alanları belirledi, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yeni kısıtlama getirdi.

İçişleri Bakanlığı’nın meskenler hariç olmak üzere tüm açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirmesine rağmen özellikle vatandaşların kalabalık şekilde bulunduğu cadde, sokak, park ve bahçeler gibi yerlerde sigara içilmesi, bu sırada maskelerin çıkarılması, aşağıya indirilerek doğru şekilde kullanılmaması üzerine Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri ve İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda Gümüşhane’de de yeni tedbirler alındı.

Solunum yoluyla kolayca bulaşabilen koronavirüs salgınının yayılımının önlenmesi için maske kullanımında sürekliliğin sağlanmasının son derece önem taşıdığı vurgulanan kararlarla birlikte 16 Eylül tarihinden itibaren bazı caddelerinde sigara içilmesi yasaklanan Gümüşhane’de yasağın kapsamı genişletilerek yeni alanlar belirlendi.

Daha önceki kararda vatandaşların yoğun olarak kullandığı Atatürk Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve Zafer Meydanında alınan yasak kararına ek olarak İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Fuadiye caddesi (Gençlik merkezi binasının önünden başlamak üzereAtatürk Caddesine kadar), Atatürk Caddesi ve Cumhuriyet Caddesinin tamamında, Kemaliye Cami önü ve cami karşısındaki işyerleri önünde, Harşit çayı kenarlarında bulunan yürüyüş yolu boyunca (Gümüşhane Belediye binası önünden başlamak üzere Ali Günday köprüsüne kadar olan kısımda), tüm kamu kurum ve kuruluş binalarının girişlerinde bulunan açık alanlarda, hastane önü ve bahçesinde, açıkkapalı toplu taşıma araç duraklarında (otogar ve minibüs durakları dahil) bekleme yada hareket halinde sigara içilmesini yasaklandı.

Toplantıda ayrıca Gümüşhane genelinde 65 yaş ve üzeri hastaların oranında yaşanan artış nedeniyle 65 yaş ve üzeri vatandaşların gün içerisinde 10.0016.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkmamalarına karar verildi. Bu karardan doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, seçimle iş başına gelmiş kamu görevlileri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri, işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, çiftçi, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda veya birlik kimliğinden biriyle belgeleyenler ile meslek odaları başkanları muaf tutuldu.

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