Gümüşhanespor Teknik Direktörü Halim Karaköse istifa etti

Sinan UÇAR / GÜMÜŞHANE, (DHA) Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Gümüşhanespor´da, teknik direktör Halim Karaköse görevinden istifa etti.
Karadeniz ekibi Gümüşhanespor´dan yapılan açıklamada, "Kulübümüzün Teknik Direktörü Halim Karaköse İstifa etmiştir. Gümüşhanespor´umuzun teknik sorumlusu Halim Karaköse yönetim kurulumuza istifası sunmuştur. Gümüşhanespor yönetimimiz teknik direktör Halim Karaköse´nin istifasını kabul etmiştir. Halim Karaköse´ye kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi.DHA-Spor Türkiye-Gümüşhane / Merkez Sinan UÇAR
2020-11-14 18:01:24
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