Gümüşhanespor'da Bülent Demirkanlı dönemi

Uğur AYDIN / GÜMÜŞHANE, (DHA) Misli.com 2'inci Lig ekiplerinden Gümüşhanespor, teknik direktör Bülent Demirkanlı ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.
Misli.com 2.'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Gümüşhanespor´da, dün oynanan Hekimoğlu FK mağlubiyetinin ardından görevinden istifa eden teknik direktör Halim Karaköse´nin yerine, Bülent Demirkanlı'nın getirildiği açıklandı. Gümüşhanespor Kulüp Başkanı Vahit Olgun, başkan vekili Fikret Orak, asbaşkan Engin Karabulut ve yönetici Tahir Öztürk´ün katılımıyla teknik direktör Bülent Demirkanlı ile resmi sözleşme imzalandı. Kulübün Tekke Köyü Tesislerinde gerçekleşen imza töreninde konuşan başkan Olgun, Gümüşhanespor´un kaliteli bir ekip olduğunu belirterek, yeni teknik ekiple birlikte istenilen Gümüşhanespor´u izleyeceklerini kaydetti.
Teknik direktör Bülent Demirkanlı ise Gümüşhanespor´un başarısı için mücadele edeceklerini söyledi.DHA-Spor Türkiye-Gümüşhane Uğur AYDIN
2020-11-15 14:51:32
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