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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Köse’nin ilk kurulduğu yerde yürüdüler

İHA

Gümüşhaneli dağcılar Köse ilçesinin ilk kurulduğu "Yurtlar" bölgesinde doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Köse’nin ilk kurulduğu yerde yürüdüler

Gümüşhaneli dağcılar Köse ilçesinin ilk kurulduğu "Yurtlar" bölgesinde doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.
Kafkaslardan gelen akıncı beyi ve ilçeye adını veren Köse Ağa'nın yerleşim yeri olarak bilinen “Yurtlar” bölgesinde gerçekleştirilen yürüyüşte Gümüşhane Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (GÜDAK) üyesi sporcular Köse dağı, Kazantaş yaylası, Yurtlar deresi güzergahını takip ederek 13 kilometrelik parkuru Köse yolunda sonlandırdı.
Şehrin simgeleri olan zirvelerin beyaz örtüyle buluşmasına sayılı günler kala gerçekleştirilen yürüyüşte sporcular ormanlık alanlardan, yer yer yapraklarını döken kavakların oluşturduğu doğal halıların üzerinden ve açık alanlardan güneşli bir sonbahar gününde inişli ve çıkışlı bir doğa yürüyüşünün tadını çıkardı.
İlçe sakinlerinden GÜDAK üyesi Muhammet Keleş ve Zehra Uyanık’ın organize ettiği program son dönemin en kalabalık etkinliği olarak kayda geçerken toplam 30 sporcu parkuru 5 saatte tamamladı.

"Gümüşhanemizin her köşesi bir başka güzel"
Ekibe yeni katılan sporcular olduğunu da kaydeden GÜDAK Başkanı Mustafa Akbulut, “Gümüşhanemizin her köşesi bir başka güzel. Köse bölgemizin de çok güzel yürüyüş parkurları ve ormanları var. Dağların arkasında gizli çok güzel vadileri, yaylaları ve ormanları olan bir ilçemiz. Yürüyüş ve doğa sevenleri bu bölgemizi görmeye ve gezmeye davet ediyorum” dedi.

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