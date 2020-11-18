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Gümüşhane’de kış trafik güvenliği toplantısı yapıldı Gümüşhane genelinde kış mevsimindeki riskli yollar belirlendi Vali Kamuran Taşbilek: “Gümüşhane hem kış şartlarının ağır geçtiği hem de geçiş güzergahında olan bir şehir”

İHA

Gümüşhane’de kış trafik güvenliği toplantısı yapıldı Gümüşhane genelinde kış mevsimindeki riskli yollar belirlendi Vali Kamuran Taşbilek: “Gümüşhane hem kış şartlarının ağır geçtiği hem de geçiş güzergahında olan bir şehir”

Gümüşhane’de kış mevsimi öncesinde trafik güvenliğine yönelik alınacak tedbirler Kış Trafik Güvenliği toplantısında masaya yatırıldı.
20202021 kış mevsim koşulları ve trafik güvenliğine yönelik merkez ve ilçelerde alınması gereken tedbirler ve bu tedbirlerin uygulanmasına yönelik kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon ve iş bölümü yapılması amacıyla gerçekleştirilen toplantı Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.
Vali Taşbilek, burada yaptığı konuşmada “Kış tedbirleriyle alakalı hususları görüşmek, fikir alışverişinde bulunmak ve bu bağlamda memleketimizde alınabilecek tedbirleri değerlendirme üzere bir araya geldik. Burası hem kış memleketi hem geçiş güzergahı. Tüm kurum ve kuruluşlarımız ilimizde yaşayan vatandaşlarımla, ilimizi kullanarak geçen misafirlerimizin can ve mal emniyetini tesis noktasında ve kışı rahat ve huzurlu geçirebilme noktasında tedbirlerini aldı” dedi.
Toplantıda sunum yapan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Celal Sarısoy ise Gümüşhane'deki tescilli araç sayısının bir önceki yıla göre yüzde 1,6 oranında, sürücü belgesi sayısının da yüzde 1,2 oranında arttığına dikkati çekerek, "2020 yılı Ekim ayı itibariyle ilimiz genelinde 25 bin 630 tescilli araç var. Bunlardan 14 bin 441'i il merkezinde. Toplam sürücü belgesi sayımız da 53 bin 66'ya ulaştı" dedi.
Sunumunda Gümüşhane genelinde 2020 yılının ilk 10 ayında 146 yaralanmalı, 1 ölümlü kaza gerçekleştiğini belirten Sarısoy, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre düşüş yaşandığını kaydetti. Nüfusa oranlandığında Gümüşhane'de her 6,5 kişiye bir araç düştüğünü paylaşan Sarısoy, bu bağlamda kış mevsiminde trafikle ilgili alınacak tedbirleri anlattı.
Kış lastiği kullanılması zorunluluğunun 1 Aralık tarihi itibariyle başlayacağını dile getiren Sarısoy, "1 Aralık'ta başlayıp 1 Nisan tarihine kadar sürecek olan kış lastiği zorunluluğunda lastiklerde en az 1,6 milimetre diş derinliği olması gerekiyor. Kullanılmaması halinde güncel rakamlarla 776 TL cezası var" diye konuştu.
Gümüşhane'de merkezinde kış mevsimindeki trafik bakımından riskli güzergahları açıklayan Sarısoy, bu noktaları üniversite ışıkları, Aytemiz petrol önü, Çimenler Opet petrol önü, Yeni İtfaiye binasıyla Jandarma Komutanlığı arası, Mordut mevkii, Karşıyaka ışıklar, Otogar ile hastane arası, Balyemez konağı ile Hacıemin 1,2,3 tünelleri, Çevre yolundan il merkezine bağlantı kesimleri olarak belirlediklerini söyledi.
Şehirlerarası güzergahta ki riskli alanları da açıklayan Sarısoy, “Zigana tüneli giriş ve çıkışı, Kürtün kavşağı ve Zigana tüneli arasında kalan kısım, Kürtün kavşak tüneli, Torul kavşağı ve tüneli ile Mescitli 1 ve Mescitli 2 tüneli, çevre yolundaki tünellerin giriş ve çıkışları, Akçakale tüneli, Tekke bölgesi, ArzularKabaköy Beldesi yol ayrım kavşağı, Akçahisar yol ayrımından Vauk dağı geçidi arası, Pirahmet yol ayrımı, KırıklıKöse yol ayrımı, YeniköyPekün dağı, Pöske dağı, Kürtün kavşağından il sınırına kadar olan kısım riskli olarak belirlendi” dedi.
Sarısoy'un sunumunun ardından Karayolları 101.Şube Şefi Burak Kara da kurumunun yaptığı çalışmalar ve kış hazırlıklarıyla ilgili bilgiler aktardı.
İlgili kurum müdürleri ve diğer temsilcilerin de katıldığı toplantıda alınacak tedbirlerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

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