Şehit öğretmenin ailesinden, teröristin evine taziyeye giden HDP'lilere tepki

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehit öğretmenin ailesinden, teröristin evine taziyeye giden HDP'lilere tepki

DHA

Şehit öğretmenin ailesinden, teröristin evine taziyeye giden HDP'lilere tepki


Selçuk BAŞAR-Tolga SAĞLAM/TORUL (Gümüşhane), (DHA) TUNCELİ'de öğretmen Necmettin Yılmaz'ı kaçırıldıktan sonra şehit eden PKK'lı terörist operasyonla etkisiz hale getirildi. HDP'li bir grup da PKK'lı teröristin evine taziye ziyaretinde bulundu. Şehit öğretmenin babası Hamit Yılmaz, oğlunun katillerinin evine taziye ziyaretinde bulunan HDP'lilere tepki göstererek,  "Onlarla teröristler arasında bir fark göremiyorum" dedi.
Tunceli'de terör örgütü PKK üyelerince 16 Haziran 2017'de kaçırıldıktan sonra katledilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ın kanı yerde kalmadı. Yılmaz'a düzenlenen hain saldırının talimatını veren PKK'nın sözde Dersim saha sorumlusu İsmail Sürgeç, düzenlenen operasyonda öldürüldü. HDP'li bir grup ise PKK'lı teröristin evine taziye ziyaretinde bulundu. Şehit öğretmenin Gümüşhane'nin Torul ilçesinde yaşayan babası Hamit Yılmaz, oğlunun katillerinin evine taziye ziyaretinde bulunan HDP'li heyete tepki gösterdi.  
'HELAK OLDULAR'
PKK'lı teröristin etkisiz hale getirilmesinden dolayı bütün güvenlik güçlerine teşekkür eden Yılmaz, "Şehit babası olarak katili öldürülmüş olsa bile rahatlamış olmuyorum. Dünya bir tarafa evlat bir tarafa. Rabbim kimseye evlat acısı tattırmasın. Ama şu da var ki hayatın bir gerçeği biz hakkın, adaletin yanında cehaletle savaşırken şahadete ulaşan bir evladın babasıyım. Hamdolsun ki bizim atığımız Sırat-ı Müstakimin yolunun adımı. İnşallah Allah ölene kadar sabit kılar. Bu olayda, süreçte oğlum Necmettin´in arkasında duran güvenlik güçlerimizin hepsine ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Genelkurmay´ın, Savunma Bakanlığı´nın ve Cumhurbaşkanımızın gösterdiği teveccühten dolayı teşekkür ederim. Süleyman Soylu bakanımız olayın bizzat takipçisi oldu. Bizi bilgilendirdi. Hepsinden Allah ayrı ayrı razı olsun. Kâfirler cezalarını buldular. Asalaklar, vampirler hak ettikleri inlerde, mağaralarda devletin güzel kurşunları ile helak oldular. Rabbim milletimizi var etsin. Allah razı olsun" dedi.
`ONLARLA TERÖRİSTLER ARASINDA FARK YOK'
Yılmaz, "HDP´liler için beddua etmekten başka elimden gelen bir şey yok. Onlarla teröristler arasında bir fark göremiyorum. Zihniyetleri aynı. HDP´liler sadece kravatlı devletin hazinesine elini atmış, çölleşen vampirler, asalaklar. Oradan nemalanıyorlar. Öteki dağlardaki asalaklar da dağlarda nemalanıyorlar. Aralarında değişen bir şey yok. Onların doğal yapısı bu. Ben ne diyeyim, rabbim ıslah etsin. Dua ediyoruz. Bu vesileyle de tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum. Öğretmenlik Cebrail Aleyhisselamdan, peygamber efendimizden kalan emanet bir meslek. Ne mutlu ki böyle kutsal bir davanın onurunda bir evladı şehit verdim. Allah´a hamdolsun" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Gümüşhane / Torul Selçuk BAŞAR/Tolga SAĞLAM
2020-11-19 13:52:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gümüşhane’de kış trafik güvenliği toplantısı yapıldı Gümüşhane genelinde kış mevsimindeki riskli yollar belirlendi Vali Kamuran Taşbilek: “Gümüşhane hem kış şartlarının ağır geçtiği hem de geçiş güzergahında olan bir şehir”
YEREL HABERLER Gümüşhane’de kış trafik güvenliği toplantısı ...
Gönül gözüyle köyünü cennete çevirdi 80 yaşındaki görme engelli Tevfik Celep, köyüne binlerce ceviz fidanı dikilmesine vesile oldu
YEREL HABERLER Gönül gözüyle köyünü cennete çevirdi 80 yaşındaki ...
Köse’nin ilk kurulduğu yerde yürüdüler
YEREL HABERLER Köse’nin ilk kurulduğu yerde yürüdüler

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X