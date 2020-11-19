Gümüşhane’nin beyaz cenneti: Limni Gölü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gümüşhane’nin beyaz cenneti: Limni Gölü

İHA

Gümüşhane’nin beyaz cenneti: Limni Gölü

Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Zigana köyü sınırlarında bulunan ve tarihin her döneminde zorlu ve önemli bir geçit olan Zigana dağının yamaçlarındaki Limni Gölü Tabiat Parkı kar yağışının ardından beyaza büründü.
Denizden 2 bin 24 metre yükseklikteki Limni Gölü Tabiat Parkında sabaha karşı gerçekleşen hafif kar yağışının ardından göl ve etrafındaki ağaçlar beyaz örtüyle bezenirken ortaya seyrine doyumsuz manzaralar çıktı.
Zigana dağının yüksek kesimlerini de beyaza bürüyen yağışla birlikte yüksek rakımı, düşük nem oranı, temiz havası ve eşsiz doğasıyla yaz boyunca yerli ve yabancı yaklaşık 100 bin kişiyi ağırlayan Limni Gölü Tabiat Parkı adeta beyaz cennete döndü.
Hem Gümüşhane hem de Trabzon’dan yaklaşık 45 dakikada ulaşımın sağlanabildiği tesis ormanın içerisinde muhteşem doğal güzelliklere sahip bölge her kesimden vatandaşın uğrak yerlerinden birisi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şehit öğretmenin ailesinden, teröristin evine taziyeye giden HDP'lilere tepki
YEREL HABERLER Şehit öğretmenin ailesinden, teröristin evine ...
Gümüşhane’de kış trafik güvenliği toplantısı yapıldı Gümüşhane genelinde kış mevsimindeki riskli yollar belirlendi Vali Kamuran Taşbilek: “Gümüşhane hem kış şartlarının ağır geçtiği hem de geçiş güzergahında olan bir şehir”
YEREL HABERLER Gümüşhane’de kış trafik güvenliği toplantısı ...
Gönül gözüyle köyünü cennete çevirdi 80 yaşındaki görme engelli Tevfik Celep, köyüne binlerce ceviz fidanı dikilmesine vesile oldu
YEREL HABERLER Gönül gözüyle köyünü cennete çevirdi 80 yaşındaki ...
Köse’nin ilk kurulduğu yerde yürüdüler
YEREL HABERLER Köse’nin ilk kurulduğu yerde yürüdüler

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X