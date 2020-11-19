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Denizi olmayan Gümüşhane’den Somon ihraç ediliyor Torul Baraj gölünde balık hasadı başladı Belirli bir kiloya ulaştırılan alabalıklar Karadeniz’e götürülerek somon haline dönüştürülüyor Balıklar Karadeniz somonu olarak ihraç ediliyor

İHA

Denizi olmayan Gümüşhane’den Somon ihraç ediliyor Torul Baraj gölünde balık hasadı başladı Belirli bir kiloya ulaştırılan alabalıklar Karadeniz’e götürülerek somon haline dönüştürülüyor Balıklar Karadeniz somonu olarak ihraç ediliyor

Denizi olmayan fakat akarsu yataklarında çok sayıda baraj ve göleti bulunan Gümüşhane’de kafeslerde yetiştirilen balıklar birçok ülkeye ihraç ediliyor.
Dünyanın en iyi somon balıklarından birisi kabul edilen Karadeniz somonu üretimi için kentin denize en yakın ilçelerinden olan Torul ilçesinde Harşit çayı üzerine enerji üretmek amacıyla yapılan Torul Barajında alabalık yetiştiriliyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ekonomik olarak desteklenen balık üretiminde bu günlerde hasat yapılıyor. Karadeniz bölgesinin en önemli alabalık ve Karadeniz somonu üretim sahalarından birisi olan ve Harşit çayının buz gibi sularıyla dolan Torul Baraj gölünde belli bir büyüklüğe ulaşan somonlar deniz suyu sıcaklığının düşmesinin ardından Trabzon ve Rize’de Karadeniz’de bulunan tuzlu su çiftliklerine sevk ediliyor.
Torul İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri mühendislerinin gözetiminde gerçekleşen hasat işleminin ardından bu mevsimde soğuyan deniz suyunda iyice lezzetlenen somon balıkları 2,53 kilograma ulaşınca ihraç ediliyor.
Beraberinde Torul İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Rakan’la balık hasadına katılan Torul Kaymakamı Ömer Said Karakaş, üreticilere “Rastgele” dedikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada Torul Baraj gölünde 11 adet kapasiteli üretim tesisi bulunduğunu fakat bunun 7’sinin aktif halde olduğunu söyledi.
Torul Barajında yıllık bin 200 ton balık üretildiğini hedeflerinin bu rakamı 2021 yılında 2 bin tona çıkarmak olduğunu kaydeden Kaymakam Karakaş, “Balıklar burada porsiyonluk hale geldikten sonra Karadeniz’e gidiyor. Orada belirli bir ağırlığa ulaşınca Birleşik Arap Emirlikleri’ne, Vietnam’a, Rusya’ya ve diğer ülkelere ihraç ediliyor” dedi.
Sürecin tamamen Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde işlediğini anlatan Karakaş, “İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzde görevli mühendisler üretimin her aşamasında üreticinin yanında ve gereken desteği vermektedir. Bakanlığın 2019 yılı içinde üreticilere Torul’da 656 bin liralık bir desteklemesi oldu. Karadeniz somonunun kalitesi dünyada tartışılmazdır. Pandemi sürecinde de üretim durmamıştır. 2021 yılında hedefimiz Torul ilçesinde 2 bin ton alabalık üretmektir” diye konuştu.
Baraj gölündeki balık üreticilerinden İsmail Şahin ise Torul’da 3 yıldır üretim yaptıklarını, yıllık 600 ton olarak gerçekleştirdikleri üretimi daha da artırmak istediklerini söyledi.
Ürettikleri balıkları Torul’dan Trabzon ve Rize’deki tesislere taşıyarak orada Somon haline getirip Japonya, Vietnam, Rusya ve diğer ülkelere ihraç ettiklerini anlatan Şahin, “Torul’u seçmemizdeki en önemli neden suyun kalitesi. Ayrıca Torul Trabzon’a yakın mesafede bir yer” dedi.
Balığın renginin kırmızıya dönerek Norveç somonu haline geldiğini aktaran Şahin, “Norveç’te üretilen balıkla Karadeniz’de üretilen balık kıyaslandı ve Karadeniz’de üretilen balığın vitamin değerleri Norveç’te üretilene göre bir kademe daha yüksek çıktı ve bu bizim açımızdan tercih sebebi oldu. Hedefimiz Norveç somonu denilen eti kırmızı olarak üretilen balığın dünyadaki lideri olan Norveç’i geçmek. Bu yolda çalışıyoruz. Kafeslerimizi daha da büyüteceğiz. Dünyada ülkemizi somon konusunda birinci sıraya çıkarmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

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