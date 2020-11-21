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Gümüşhane’de sokağa çıkma kısıtlaması başladı Esnaflar bulaşın azalması noktasında uygulamadan memnun

İHA

Gümüşhane’de sokağa çıkma kısıtlaması başladı Esnaflar bulaşın azalması noktasında uygulamadan memnun

Gümüşhane’de korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Saatler 20.00’yi gösterdiğinde caddeler karanlığa büründü.
Caddelerdeki birçok esnaf saat 20.00 olmadan dükkanını kapatıp giderken, saatin yaklaştığı sürede caddelerdeki son işlerini halleden vatandaşların hızlı adımlarla evlerine gittiği gözlendi. Uygulamadan istisna tutulan işyeri haricinde il merkezindeki tüm işyerleri saatler 20.00’ı gösterdiğinde kapatırken, caddeler karanlığa gömüldü. Yarın sabah 10.00’a kadar devam edecek olan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında dükkanını kapatan esnaflardan Efkan Oğur, “Normal şartlarda 21’de kapattığımız dükkanı yeni tedbirler kapsamında 20’de kapattık. Bundan sonra hafta sonları bu saat olmadan kapatacağız. Uygulama iyi oldu. Bulaşın azalması için böyle bir şeye ihtiyaç vardı. Devletimiz de bu işe el attı. Kurallara harfiyen uyacağız” dedi.
Bir başka esnaf Ali Kızmış ise “Saat 20’de kapatacağı yalnız saat 22’ye kadar evlere paket servisi yapacağız. Uygulamadan memnunuz. İnşallah bu beladan kurtuluruz. Yeter ki kurtulalım” diye konuştu.

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