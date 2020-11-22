Gümüşhane-Giresun karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gümüşhane-Giresun karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

İHA

Gümüşhane-Giresun karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Doğu Karadeniz bölgesini herhangi bir dağ zirvesi aşmadan Doğu Anadolu’ya bağlayan tek geçiş güzergahı olan TireboluKürtün karayolunda meydana gelen heyelan nedeniyle GiresunGümüşhane karayolu ulaşıma kapandı.
Özellikle bu yaz mevsiminde gerçekleşen heyelanlar nedeniyle sık sık kapanan GümüşhaneGiresun karayolu bu kez yine Giresun’un Doğankent ilçesine bağlı Aslancık köyü bölgesindeki servis yolunda gerçekleşen heyelan nedeniyle kapandı.
Heyelan nedeniyle ekipler bölgede çalışmalara başlarken yol Valiliklerin talimatıyla yarın öğlen saatlerine kadar trafiğe kapatıldı.
Giresun tarafından yolu kullanmak isteyen sürücülerle Gümüşhane tarafından yolu kullanmak isteyen sürücüler GümüşhaneTrabzon karayolunun Kürtün kavşağı ve Kürtün ilçe çıkışındaki güvenlik noktasından Trabzon istikametine yönlendiriliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Partili Karaaslan:"Dünya siyasetinde muhalefetler önemli eleştirilerde bulunur, bizde maalesef böyle değil" AK Parti Gümüşhane 7. Olağan İl Kongresi yapıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle kongreye katıldı
YEREL HABERLER AK Partili Karaaslan:"Dünya siyasetinde muhalefetler ...
Gümüşhane’de sokağa çıkma kısıtlaması başladı Esnaflar bulaşın azalması noktasında uygulamadan memnun
YEREL HABERLER Gümüşhane’de sokağa çıkma kısıtlaması ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X