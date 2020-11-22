Gümüşhane-Giresun karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Doğu Karadeniz bölgesini herhangi bir dağ zirvesi aşmadan Doğu Anadolu’ya bağlayan tek geçiş güzergahı olan TireboluKürtün karayolunda meydana gelen heyelan nedeniyle GiresunGümüşhane karayolu ulaşıma kapandı.

Özellikle bu yaz mevsiminde gerçekleşen heyelanlar nedeniyle sık sık kapanan GümüşhaneGiresun karayolu bu kez yine Giresun’un Doğankent ilçesine bağlı Aslancık köyü bölgesindeki servis yolunda gerçekleşen heyelan nedeniyle kapandı.

Heyelan nedeniyle ekipler bölgede çalışmalara başlarken yol Valiliklerin talimatıyla yarın öğlen saatlerine kadar trafiğe kapatıldı.

Giresun tarafından yolu kullanmak isteyen sürücülerle Gümüşhane tarafından yolu kullanmak isteyen sürücüler GümüşhaneTrabzon karayolunun Kürtün kavşağı ve Kürtün ilçe çıkışındaki güvenlik noktasından Trabzon istikametine yönlendiriliyor.

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