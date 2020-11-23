Şehit Necmettin öğretmenin ailesinin 24 Kasım hüznü



Selçuk BAŞAR/GÜMÜŞHANE (DHA)TUNCELİ'de PKK'lı teröristlerce kaçırıldıktan sonra aracı yakılan ve şehit edilen 8 aylık sınıf öğretmeni Gümüşhaneli Necmettin Yılmaz'ın (23) ailesi, evlatlarının şehadetinin ardından gelen 4'üncü 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü de hüzünle karşılıyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı kırsal Çiftçibaşı Mahallesi'nde sınıf öğretmeni olarak görev yapan Necmettin Yılmaz, 16 Haziran 2017'de memleketi Gümüşhane'ye giderken Tunceli-Pülümür kara yolunda PKK'lı teröristler tarafından yolu kesilip, aracı yakılarak kaçırıldı, daha sonra da şehit edildi.

Şehit öğretmenin babası Hamit ve annesi Gülay Yılmaz, evlatlarının şehadetinin ardından ona olan özlemlerini, yurdun dört bir köşesinden gelen mektup, mesaj ve telefonların yanı sıra, ara tatilde giydiği ve yıkanmayan gömleğini koklayarak gidermeye çalışıyor. 8 aylık sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın ailesi, evlatlarının şehadetinin ardından 4'üncü 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü de hüzünle karşılıyor.

`ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ PEYGAMBER MESLEĞİDİR´

Tüm öğretmenlerin, Öğretmenler Günü'nü kutlayan şehit Necmettin Yılmaz'ın babası Hamit Yılmaz, öğretmenlik mesleğinin peygamberlik mesleği olduğunu belirterek, "Cehaletle savaşırken vampirler tarafından katledilen evladım Necmettin Yılmaz'ın hem şehadet yıl dönümü hem de Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Allah razı olsun ki bu millet bizi unutmadı. Tüm milletimize yanımızda olduklarından dolayı şükranlarımı sunuyorum. Eğitim camiamıza şükranlarımı sunuyorum. Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Öğretmenlik mesleği peygamber mesleğidir. Kutsal bir meslek olduğundan, Hz. Ali efendimizin söylediği gibi, 'Bana bir harf öğretenin bin yıl kölesi olurum' diye. Allah'a hamdolsun ki biz de bu eğitim camiasının içerisinde bir evlat yetiştirdik ve şehadete ulaştı. Hz. Hamza efendimize komşu oldu. Rabbim Türk'ü ilimle ve irfanla yüceltsin. Türk milletine şükranlarımı sunuyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Gümüşhane / Torul Selçuk BAŞAR

2020-11-23 11:19:13



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