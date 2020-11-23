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Gümüşhane’de ‘Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var’ projesi hayata geçirildi

İHA

Gümüşhane’de ‘Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var’ projesi hayata geçirildi

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, il genelinde 75 bin olan küçükbaş hayvan varlığını hayata geçirdikleri “Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var” projesi ile 300 bine yükseltmek istediklerini söyledi.
Gümüşhane’de küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesinin protokolü düzenlenen törenle imzalandı.
Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Valilik Toplantı salonunda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, “Ülkemizin özellikle kırsal kalkınma noktasında çok büyük katkıları olan Ziraat Bankamızla görüşmelerimiz neticesinde ilimizdeki küçükbaş hayvan varlığını artırma noktasında yaptığımız istişareler sonucunda hazırlanan projenin protokolünü imzaladık. İlimizin şuanki küçükbaş hayvan varlığı 75 bin civarında. Temel hedefimiz bunu 300 bin seviyesine çıkarmak. Bu da Ziraat Bankasının bizlere sunduğu katkı, çiftçimize, köylümüze sunacağı katkılarla inşallah çok kısa zaman içerisinde 300 bin seviyesine çıkacak, bizim yaylalarımızın, meralarımızın çok daha rantabl hale gelmesini sağlayacak” dedi.
Projenin işletmecilerin, hayvancılıkla uğraşan vatandaşların gelirlerinin daha çok artmasına vesile olacağını kaydeden Vali Taşbilek, “Bundan dolayı Ziraat Bankası genel müdürümüze teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımızın büyük çabaları var. Tarım ve Orman Bakanlığımız bu projeyi yakından takip ediyor. Bakanımızın şahsında bütün bürokratlarına teşekkür ediyorum. İnşallah projemizin ilimize, ilimiz çiftçilerine, hayvancılığına hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.
İmza törenine Tarım ve Orman İl Müdürü Edip Birşen, Ziraat Bankası Trabzon Bölge Müdürlüğünden Sercan Akyüz, Çağlar Gazioğlu, Gümüşhane Şubesi Müdürü Fatih Kalmış katıldı.
Gümüşhane genelinde küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla uygulanacak olan projeden faal olarak küçükbaş hayvancılık yapan veya daha önce küçükbaş hayvancılık yapmış olanlar faydalanabilecek.
Küçükbaş hayvancılık yapmaya elverişli ve proje kapsamında edineceği hayvanlarla birlikte tüm sürüsünü barındırma kapasitesi bulunan barınağa sahip olan üreticilerin destekleneceği proje kapsamında vatandaşların alacağı hayvanlarla birlikte küçükbaş hayvan varlığını en az 100 başa ulaştırması ve kredisinin devam ettiği sürece 100 başı aşağıya düşürmemesi gerekiyor.
Proje yararlanıcısının faaliyet bölgesinde yeterli mera alanı bulunması ve yıllık kaba yem ihtiyacının asgari yüzde 50’sini yetiştirme imkanına sahip olması da şartlar arasında yer alırken, bankaca kredilendirilmesine engel bir durumun da bulunmaması gerekiyor.
Şartları uygun olan üreticilerin başvurularını il ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine yapacağı projede bankaca şartları uygun bulunan üreticilerin 150 bin TL’ye kadar yatırım kredilerine 1 yıl ödemesiz olmak üzere toplam 7 yıl vade uygulanacak.

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