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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehit Necmettin öğretmen, kabri başında anıldı

DHA

Şehit Necmettin öğretmen, kabri başında anıldı


Sinan UÇAR/TORUL(Gümüşhane), (DHA)TUNCELİ'de, 16 Haziran 2017 tarihinde PKK'lı teröristlerce aracı yakıldıktan sonra kaçırılıp şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki kabri başında anıldı.
Şehit Necmettin Yılmaz'ın Torul ilçesindeki kabri başında düzenlenen anmaya, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek ve eşi Sibel Taşbilek ile Torul Kaymakamı Ömer Said Karakaş, Torul Belediye Başkanı Evren Evrim Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyüp Zengin katıldı. İl Müftüsü Metin Şener tarafından okunan duanın ardından Taşbilek çifti, şehit Yılmaz'ın kabrine karanfil bıraktı.
Vali Taşbilek, şehit öğretmenin kardeşi Ahmet Yılmaz'a, Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti. Taşbilek, toplumun bütün kesimlerinin geldikleri noktada en önemli değerlerin öğretmenler olduğunu belirterek, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı. Şehit Necmettin öğretmeni her sene olduğu gibi Öğretmenler Günü'nde kabri başında ziyaret etmek istediklerini dile getiren Taşbilek, "Tekrar Necmettin öğretmenimize, Aybüke öğretmenimize, milletimizin birliği uğruna şehit olan bütün öğretmenlerimize rahmet diliyorum. Ayrıca vatanımızın birliği ve beraberliği uğruna can veren bütün aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum, hepsine minnet duygularımı ifade etmek istiyorum" diye konuştu.
'ALLAH DEVLETİMİZDEN RAZI OLSUN'
Şehit öğretmenin kardeşi Ahmet Yılmaz ise buruk bir Öğretmenler Günü geçirdiklerini belirterek, "Hiç kimse bunu bize anımsatmıyor, yokluğunu aratmıyor. Herkese teşekkür ediyorum" dedi. Kardeşinin her zaman paylaşmayı seven, öğrencilerine en yakın şekilde davranmaya çalışan, her zaman eğitimi, ülkesini seven ve sürekli öğretmenliği bir gönül eri olarak yapmak isteyen bir kişi olduğuna işaret eden Yılmaz, "Terör mensubu olan kişiyi devletimiz bir şekilde imha etmiştir. Teröristlere Allah göz açtırmasın. Allah devletimizden razı olsun. Onlara taziyeye giden diğer siyasi partileri kınıyorum. Bu bir vatan hainliğidir. Ailem adına hor görüyoruz, hepsinin bir şekilde devletimiz icabına bakacaktır" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Gümüşhane Sinan UÇAR
2020-11-24 14:19:28

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