Şehit Necmettin öğretmenin babası: Bakanımızın paylaşımından şeref duyduk



Selçuk BAŞAR/GÜMÜŞHANE (DHA)TUNCELİ'de PKK'lı teröristlerce kaçırıldıktan sonra aracı yakılan ve şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın (23) babası Hamit Yılmaz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu´nun, sosyal medya hesaplarındaki profil fotoğrafını değiştirerek oğlunun fotoğrafını koymasıyla ilgili, "Bakanımızın oğlumun fotoğrafını profil fotoğrafı olarak kullanmasından onur ve şeref duyduk" dedi.

İçişleri Bakan Süleyman Soylu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla, sosyal medya hesaplarındaki profil fotoğraflarına, 16 Haziran 2017'de memleketi Gümüşhane'ye giderken Tunceli-Pülümür kara yolunda PKK'lı teröristler tarafından yolu kesilip, aracı yakılıp kaçırılan, daha sonra da şehit edilen Necmettin Yılmaz´ın fotoğrafını koydu.

`ONUR VE ŞEREF DUYDUK´

Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz´ın babası Hamit Yılmaz, Bakan Soylu´nun, oğlunun fotoğrafını sosyal medya hesaplarındaki profilinde kullandığı için onur ve şeref duyduğunu belirterek "Necmettin Yılmaz´ın babası olarak onurların en büyüğünü yaşıyorum. Çok değerli İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu bakanımızın oğlumun fotoğrafını profil fotoğrafı olarak kullanmasından ötürü onur ve şeref duyduk. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Sayın bakanımıza çalışmalarında üstün başarılar diliyorum. Allah başımızdan eksik etmesin diye dua ediyoruz. Bakanımızın anne ve babasına ne mutlu ki böyle bir evlat yetiştirdiler" dedi.DHA-Genel Türkiye-Gümüşhane / Torul Selçuk BAŞAR

2020-11-24 18:04:30



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