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Gümüşhane´de çatlaklar oluşan riskli bina, tahliye edilecek

DHA

Gümüşhane´de çatlaklar oluşan riskli bina, tahliye edilecek


Sinan UÇARUğur AYDIN/GÜMÜŞHANE, (DHA) BAYBURT´ta meydana gelen 3.8 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Gümüşhane´de, balkon ve duvarlarında çatlaklar oluşan 3 katlı bina, tedbir amaçlı tahliye edilecek.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, 22 Kasım´da merkez üssü Bayburt olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 7 kilometre derinlikte olan deprem, Bayburt´un yanı sıra çevre il ve bazı ilçelerde de hissedildi. Depremin hissedildiği Gümüşhane´nin Karaer Mahallesi´nde bulunan 3 katlı bina, hasar görürken, balkon ve duvarlarında derin çatlakların oluştuğu görüldü. Sarsıntı yaşadıklarını belirten bina sakinleri, durumu yetkilere iletti. Bunun üzerine İl Afet ve Acil Durum (AFAD) ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, binaya gelerek, incelemelerde bulundu. İncelemelerini tamamlayan ekipler, riski buldukları binanın tahliyesine karar verdi.
`SARSINTIYLA PANİK OLUŞTU´
Bina sakinlerinden Eser Köprülü, deprem anında sarsıntının hissedildiğini belirterek, tahliye konusunda resmi yazının ellerine ulaşmadığını söyledi. Köprülü, "Binada dört aile yaşıyor. Depremin ardından binada çatlakların oluştuğunu fark ettik. Yetkilileri aradık. Sağ olsunlar hemen geldiler. İncelemelerden sonra bize burada kalmamamız gerektiğini söylediler. Ekipler binanın tahliye edilmesi yönünde bilgi verdi ama henüz elimize resmi bir yazı gelmedi. Deprem anında binada kalanlarda bir panik oluştu. Ciddi olarak hissettiler. Bina yaklaşık 60 yıllık. Binanın akıbetiyle ilgili olarak yetkililerden net bir bilgi verilmediği evlerimizde kalmaya devam ediyor. Başka bir binaya tahliyemiz için yetkililerden haber bekliyoruz" dedi.
'ÇATLAKLAR DEPREMLE BÜYÜMÜŞ OLABİLİR'
İnşaat mühendisi Yusuf Oral da binadaki çatlakların önceden var olup, depremin etkisiyle büyümüş olabileceğini belirterek, "Yaşadığımız bu depremle birlikte çevre illerde etkilendi. Gümüşhane´de az da olsa etkilendi. İnsanlar depremi hissettikten ister istemez bir telaşa kapıldı. Binada daha önceden çatlarlar olmuş olabilir, depremle birlikte çatlaklar büyümüştür. Depremle ilişkilendirilerek bir tedirginlik yaşanabilir. Aldığımız bilgiye göre de bina tahliye edilecekmiş. 2000´li yıllardan önce yapılan binalar risk altında. Gümüşhane´de 20 yıl üzeri binalar riskli durumdadır" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Gümüşhane / Merkez Sinan UÇAR-Uğur AYDIN
2020-11-25 13:02:32

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