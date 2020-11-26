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Gümüşhaneli Kıbrıs gazisinden KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a duygulandıran mesaj

İHA

Gümüşhaneli Kıbrıs gazisinden KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a duygulandıran mesaj

Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Güzeloluk köyünde ikamet eden Şeref Madalyası sahibi Kıbrıs Gazisi Zeynel Armağan, KKTC’nin yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a duygulandıran bir mesaj gönderdi.
Daha önce de ‘Barış Pınarı’ harekatına yönelik sarf ettiği sözler için KKTC eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı sert bir dille kınayan bir mesaj yayımlayan Gazi Zeynel Armağan, KKTC’nin seçilmiş yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a duygulandıran bir mesaj gönderdi.
Gazi Zeynel Armağan’ın mesajını alan KKTC Cumhurbaşkanlığı özel kalemi ise Tatar’ı arayarak teşekkür etti.
Gazi Zeynel Armağan, 1974 yılında Kıbrıslı halkının geleceği için Türk Ordusu’nun bir Mehmetçiği olarak görev yaptığı Barış Harekatı’nda zalimlere, zalim Rumlara göğüslerini siper edip dur dediklerini, şehitler verdiklerini, gazileri olduğunu belirterek, “Türkiye Cumhuriyeti’nin yaptığı Barış Harekatı ile tarihi belgelere göre 3500’ü aşkın Sahabe efendimizin yattığı Kıbrıs’ı Rumların eline bırakmadık. Rumların zulmüne ve mezalimine engel olduk. Barış Harekatı öncesi Kıbrıs Türklerine yapılan baskı, zulüm ve katliamlar tarih sayfalarında duran en canlı şahitlerdir. 1974 yılında Kıbrıslı kardeşlerimizin geleceği için Türk Ordusu’nun bir Mehmetçiği olarak görev yaptığım Barış Harekatı’nda zalimlere, zalim Rumlara göğsümüzü siper edip, dur dedik. Şehitler verdik, gazilerimiz oldu. Türkiye Cumhuriyeti’nin yaptığı Barış Harekatı ile tarihi belgelere göre 3500’ü aşkın Sahabe efendimizin yattığı Kıbrıs’ı Rumların eline bırakmadık. Rumların zulmüne ve mezalimine engel olduk” dedi.
Tatar’ın seçilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti “Rumların yaptığı onca soykırıma rağmen, hâlâ rumseverlik yapanların devrilip, böyle bir mübarek beldeye zatı âliniz gibi, vatanın, bayrağın, mukaddesatın, şehitliğin, gaziliğin ve vefanın kıymetini bilen bir Cumhurbaşkanımızın seçilmesi biz gazileri son derece mutlu etmiştir” sözleriyle ifade eden Gazi Armağan, mektubunda “Sizlerin önderliğinde inşallah Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki vatandaşlarımız, Anavatan Türkiye’de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan döneminde olduğu gibi dinimiz İslamiyet’i en güzel ve serbest şekilde yaşarlar. Bu şekliyle sizler de 3500 Sahabe Efendimizin ve binlerce şehidimizin manevi yardımlarına mazhar olursunuz. Biz gazilerin de en büyük mutluluğu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, sizin önderliğinizde, milli ve manevi hassasiyeti en yüksek noktada olan bir anlayışla ilelebet bir Türk yurdu olarak mevcudiyetini devam ettirmesidir. 67 yaşında bir Kıbrıs Gazisi olarak, her zaman sizin yanınızda olduğumuzu, gerek duyulduğu ve devletimizin müsaade ettiği her durumda 1974 Barış Harekatı’ndaki aynı ruh ve heyecanla tekrar yavru vatan Kıbrıs’ta görev yapmayı bir mukaddes görev biliriz. Bu duygularla, bir Kıbrıs gazisi kardeşiniz olarak en kalbi tebrik ve dualarımı sunuyorum. Allah’a emanet olunuz” ifadelerine yer verdi.

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