Gümüşhane’de bir köy karantinaya alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gümüşhane’de bir köy karantinaya alındı

İHA

Gümüşhane’de bir köy karantinaya alındı

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesine bağlı ve şehrin en kalabalık nüfuslu ikinci köyü olan Üçtaş köyünde yeni tip Korona virüs hastalığı (Covid19) testi pozitif çıkan vatandaşlar ve temaslıları belirlenince köy karantinaya alındı.
Kürtün İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu pozitif vakalarının görüldüğü köyde yaptırılan filyasyon çalışmaları sonucunda temaslı sayısının yoğun olması üzerine virüsün yayılmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla bugün saat 12.00’den 6 mahalleli köyün 5 mahallesinde karantina tedbiri uygulanması kararı aldı.
Konuyla ilgili Kaymakamlık’tan yapılan duyuruda Üçtaş köyünün tüm mahallelerinde filyasyon çalışmaları yaptırıldığı, pozitif vaka ile temaslı sayısının yoğun olması nedeniyle kamu sağlığının korunması ve virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla Üçtaş köyünün Akköy mahallesi hariç Ambarlı, Mürüdlü, Merkez, İncelidüz, İmat Kıranı mahallelerinde bugün saat 12.00’dan itibaren yeni bir değerlendirme yapılıncaya kadar karantina tedbiri uygulanacağı bildirildi.
Köy giriş ve çıkışlara kapatılırken karantina tedbirlerinin en az 14 gün süreceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Jandarma’dan define avcılarına suçüstü
YEREL HABERLER Jandarma’dan define avcılarına suçüstü
Gümüşhaneli Kıbrıs gazisinden KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a duygulandıran mesaj
YEREL HABERLER Gümüşhaneli Kıbrıs gazisinden KKTC Cumhurbaşkanı ...
Gümüşhane'de kadına yönelik şiddetle mücadele il koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı Etkinlikte vatandaşlara KADES programı tanıtıldı
YEREL HABERLER Gümüşhane'de kadına yönelik şiddetle mücadele il ...
Gümüşhane´de çatlaklar oluşan riskli bina, tahliye edilecek
YEREL HABERLER Gümüşhane´de çatlaklar oluşan riskli bina, tahliye ...
Şehit Necmettin öğretmenin babası: Bakanımızın paylaşımından şeref duyduk
YEREL HABERLER Şehit Necmettin öğretmenin babası: Bakanımızın ...
Eski muhtar kazada öldü
YEREL HABERLER Eski muhtar kazada öldü
Şehit Necmettin öğretmen, kabri başında anıldı
YEREL HABERLER Şehit Necmettin öğretmen, kabri başında anıldı
Necmettin öğretmenin kabrinde 24 Kasım 4. kez buruk geçti Şehit öğretmenin kardeşi teröristlere taziyeye gidenleri “Bu bir vatan hainliğidir” diyerek kınadı
YEREL HABERLER Necmettin öğretmenin kabrinde 24 Kasım 4. kez buruk ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X