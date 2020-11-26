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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gümüşhane’de köy konaklarının kullanımı yasaklandı

İHA

Gümüşhane’de köy konaklarının kullanımı yasaklandı

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, yeni tip koronavirüs hastalığı (Covid19) salgını nedeniyle köylerde bulunan köy konaklarının pandemi süresince kullanımının yasaklandığını açıkladı.
Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis toplantısına katılan Vali Taşbilek burada muhtarlara seslendi.
Vali Yardımcısı Mustafa Anteplioğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan, İl Genel Meclisi üyeleri, Muhtarlar Derneği Başkanı Gürbüz Demir ve merkez ilçeye bağlı köylerin muhtarlarının katıldığı toplantıda konuşmasında kalabalık olan her ortamın virüsün bulaşması noktasında riskli olduğunun altını çizen Vali Taşbilek, “Köy evleri, köy konaklarını kullanmayın. Kalabalık olan her ortam virüsü bulaştırabilir. Kahveler zaten kapanmıştı, şimdi köy konakları kahve gibi ikame edilmesin” dedi.

“Ne köy konakları ne de köylerdeki kahveler açılmayacak”
Bazı muhtarların köylerdeki vatandaşların köy konaklarının açılmasıyla ilgili çok sayıda talebi ve baskısı olduğunu açıklaması üzerine Vali Taşbilek, “Gözünüzü seveyim açmayın. Bununla ilgili yazı da yollayalım size. Köy konaklarının kullanmasına kesinlikle karşıyız. Bu çok tehlikeli bir süreç. Bu çok önemli arkadaşlar. Köyde yaşıyorsa gitsin, evinde yaşasın. Bu süreç işimizin, gücümüzün olmadığı her dakika evimize geçirmemiz gereken bir süreç. Toplumsal hayatımızın, işimizin, ekonomimizin bir şekilde yürümesi için dışarıya çıkmak durumundayız. O süre dışarıda olalım. Ondan sonra teması kesip eve girmek gerek. En iyi tedbir evde olmak şu aşamada. Bu konuda Jandarmaya da talimat vereceğiz. Teker teker bakacaklar. Ne köy konakları ne de köylerdeki kahveler açılmayacak. Kimseye iyilik etmezsiniz, en sevdiklerimizin ölümüne sebebiyet verirsiniz. Kahveyi, konağı aç diyen adam aslında bir sürü insanın belki de ölümüne sebebiyet verecek. Bunun farkında değiller” şeklinde konuştu.
2020 yılının en önemli meselesinin Covid19 olduğunu belirten Vali Taşbilek, gelinen noktayı “Hepimizin akrabalarına, ailelerine kadar gelmeye başladı. Çok tehlikeli bir husus, çok tehlikeli bir virüs, rahatsızlık” diyerek açıkladı ve muhtarlara bazı uyarılarda bulundu.

“Şu anda virüs yabancıdan değil yakınlar, aile fertleri, arkadaşlar, komşular arasında daha hızlı yayılıyor”
Muhtarlardan köylerdeki bütün vatandaşlara tek tek ulaşmalarını isteyen Vali Taşbilek, “Birbirlerine gidip gelmeleri askıya alalım. Şu anda virüs sanıldığının aksine yabancıdan yabancıya geçmekten ziyade yakınlar, aile fertleri, arkadaşlar, komşular arasında daha hızlı yayılıyor. Hastalığı kendi evlerimize davet ediyoruz. Ne olur o zinciri kıralım. Bir ay sabredebilirsek zinciri kırdığımız takdirde kışı çok daha rahat geçireceğiz. İnşallah MartNisan’a kadar da hem ülkemizin ürettiği aşı devreye girecek hem dışarıdan gelen aşıları ülkemize gelecek risk grubuna göre insanlarımızın aşılanması başlayacak. Birinci önceliğimiz misafirlik ilişkileri, komşuluk ilişkilerini kıralım” dedi.

“Gurbetten gelenin yanına 14 gün gitmeyin”
İl dışından köylere gelen vatandaşlara da en az 14 gün gidilmemesi çağrısında bulunan Vali Taşbilek, cenazelere ayrı bir başlık ayırarak, “Taziyeleri bu süreçte telefonla yapalım. Cenazeler virüs bulaşının en önemli hususları. Cenaze törenlerinde defin esnasında virüs çok ciddi bulaşıyor. Gerek Covid19’dan gerek başka türlü rahatsızlıktan ölümlerimiz oluyor. Cenazeleri cenaze sahipleriyle görüşerek çok kısıtlı bir sayıyla kılalım, defini yakın akrabayla yapmakta fayda var. Cenaze definlerinde kürekler hepimizin elinden teker teker geçiyor. Ona özel önlemler geliştirelim arkadaşlar. Eldiven dağıtarak cenaze defin işini halledebiliriz. Bunlara çok dikkat edelim” diye konuştu.
Sağlık Müdürlüğünce temaslı olan, şüphe duyan her vatandaşın test yapma kapasitesinde sorun olmadığını bildiren Vali Taşbilek, “Siz toplumun önderi insanlarsınız. Bunları özellikle kadınlarımıza, ablalarımıza, kardeşlerimize, teyzelerimize anlatın” ifadelerini kullandı.
Vali Taşbilek, Gümüşhane genelinde maske kullanımının çok iyi düzeyde olduğunu da belirterek, “Toplumda hemen hemen herkes maske takmaya başladı. Gümüşhanelilere özel olarak teşekkür ediyorum. Maskesiz hiçbir insan görmüyorum diyebilirim. Ama birbirimize yakınlık ve temastan uzaklaşmak zorundayız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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