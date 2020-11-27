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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gümüşhane İl Özel İdaresinin 2021 yılı bütçesi kabul edildi

İHA

Gümüşhane İl Özel İdaresinin 2021 yılı bütçesi kabul edildi

Gümüşhane İl Genel Meclisi, İl Özel İdaresi’nin 2021 yılı bütçesini görüşerek karara bağladı. Buna göre bütçe bir önceki yıla göre yüzde 6 oranında artarak 78 milyon 676 bin 700 TL olarak kabul edildi.
İl Genel Meclisi’nin Kasım ayı başlangıcından beri devam eden toplantıları bugün yapılan oturumla sona erdi. Normal şartlarda yılın diğer aylarında ayın ilk 5 gününde gerçekleştirilen İl Genel Meclisi toplantıları, bütçe görüşmeleri nedeniyle Kasım ayında ay boyunca devam etti.
Çok sayıda gündem maddesinin de görüşüldüğü toplantıların en önemli konularından birisi olan İl Özel İdaresi’nin 2021 yılı bütçe tasarısı, Plan Bütçe Komisyonunda görüşüldükten sonra meclise sunuldu.
İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu başkanlığında yapılan ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan’ın da katıldığı toplantıda Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Hüseyin Bedir, yaptıkları uzun ve detaylı çalışmanın ardından bütçe raporunu Meclis üyelerine sundu.
Bütçenin 78 milyon 676 bin 700 TL olarak belirlendiğini kaydeden Bedir, bir önceki yıl bütçe gerçekleşmelerinin 2021 yılı bütçe tasarısının hazırlanması sırasında dikkate alındığını belirterek, bütçe düzenleme esaslarıyla ilgili mevzuat hükümlerine riayet edildiğini söyledi.
Yatırım harcamalarına daha fazla kaynak için mahalli imkanların verimli kullanılması gerektiğini kaydeden Bedir, "Özellikle Özel İdare makine parkında bulunan eski model araçların verimli kullanılamayacağını, bu halleriyle yedek parça ve akaryakıt giderlerinin idareye bir anlamda yük olduğunu, 2021 yılında bu araçların makine parkından çıkarılmaları için satış işlemlerine esas teşkil edecek çalışmalar yapılması gerektiği görüşü komisyonumuzca benimsenmiştir" dedi.
Bütçenin ilgili kanun yönetmeliklere göre uygun hazırlandığını ve komisyon tarafından da uygun görüldüğünü belirten Bedir, nihai kararın İl Genel Meclisine ait olduğunu söyledi.
Raporun kabul edilmesinin ardından bütçe kararnamesi ile bütçe tasarısında her birimin ve ilçenin bütçesi ayrı ayrı oylandı. Oylama sonucunda tüm maddeler oy birliğiyle kabul edildi.
Bütçenin onaylanmasının ardından konuşan Meclis Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu, bir aylık bir maratonun sonuna geldiklerini belirterek, “2021 yılı İl Özel İdaresi bütçemiz hem mevcut kanunlar, yönetmelikler ve diğer ilgili mevzuatlar yönünden hem de ilin stratejik planı, performans programı ile kurumu bağlayan sözleşmeler ve devam eden projeler yönünden incelenerek hazırlandı. Bütçenin ilimize hayırlı olmasını temenni ederim” dedi.

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