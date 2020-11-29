2. Lig: Gümüşhanespor: 0 - Uşak Spor: 3

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 12. hafta mücadelesinde Gümüşhanespor, sahasında konuk ettiği Uşak Spor'a 30 mağlup oldu.
Stat: Yeni Şehir
Hakemler: Ali Yılmaz xx, Onur İçyer xx, Mehmet Gökhan Ceylan xx
Gümüşhanespor: Cengiz Biçer xx, Sercan Kaya xx, Tekin Adar xx, Musa Sinan Yılmazer xx (Tuğay Adamcıl dk. 60 xx), Baran Basut xx (İlke Tankul dk. 60 xx), Burak Demireğen xx, Raif Gündoğdu xx, Orkun Dervişler xx (Oğuz Eken dk. 75 xx), Mert Çakar xx (Kudret Oben Saraçoğlu dk. 45 xx), Ömer Alp Kulga xx, Osman Torun xx
Uşak Spor: Ersin Aydın xx, Türker Toptaş xx (Alpay Koldaş dk. 84 ?), Mehmet Gürkan Öztürk xx, Serhat Baştan xx (Mehmet Bektaş dk. 69 xx), Samet Cantürk xx, Kadir Arı xx (Uğur Durmuş dk. 88 ?), Seçkin Getbay xx (Selim Dilli dk. 88 ?), Ali Kılıç xx, İsmet Benli xx, Berat Çetinkaya xx, Resul Türkkalesi xx
Goller: Seçkin Getbay (dk. 65), Mehmet Bektaş (dk. 70), Mehmet Gürkan Öztürk (dk. 87) (Uşak Spor)
Sarı Kartlar: Raif Gündoğdu, Cengiz Biçer, Sercan Kaya (Gümüşhanespor), Samet Cantürk, Serhat Baştan (Uşak Spor)
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