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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaca Mağarası'nı 6 ayda 50 bin kişi ziyaret etti

İHA

Karaca Mağarası'nı 6 ayda 50 bin kişi ziyaret etti

Gümüşhane’nin Torul ilçesi sınırlarında bulunan ve Korona virüs tedbirleri nedeniyle 1 Haziran’da turizme açılan Karaca Mağarası sezonun sona ermesi nedeniyle ziyarete kapatıldı.
Dünyanın sayılı damlataşı mağaraları arasında yer alan, görenlerin büyüleyici görüntüleri nedeniyle ‘Yer altındaki gizemli dünya’ ve ‘Gümüşhane’nin yer altı sarayı’ olarak nitelendirdiği 150 milyon yıl yaşındaki Karaca Mağarasında turizm sezonu sona erdi.
Normalde 15 Nisan tarihinde ziyarete açılan fakat dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs hastalığı (Covid19) salgını tedbirleri nedeniyle bu yıl 1 Haziran’da ziyarete açılan Karaca Mağarasını 6 aylık zaman diliminde 50 bin 223 kişi ziyaret etti.
Covid19 salgınıyla ilgili tüm tedbirlerin alındığı mağarada uyarıcı levhalar konulup dezenfektan ve sosyal mesafe uyarıcı çizgileri yerleştirilmiş, maskesiz girişe müsaade edilmemişti. Sezon boyunca toplam alanı bin 500 metrekare olan mağaraya aynı anda 15 kişinin girişine müsaade edildi ve ziyaretler 15 dakikayla sınırlı tutuldu.
Torul ilçesine bağlı Cebeli köyü sınırlarında yer alan ve sarkıt, dikit, damlataşı şekillerinin en yoğun, en güzel ve en görkemli örneklerine sahip olan Karaca Mağarası Gümüşhane İl Özel İdaresi şirketi marifetiyle işletiliyor.
Yaklaşık 150 milyon yıllık dolomitik kireç taşlarının zengin yeraltı suları tarafından aşındırılmasıyla oluşan ve pasif karakterli bir mağara olan Karaca Mağarasındaki sarkıt ve dikitlerin 15 milyon yıl yaşında olduğu tahmin edilirken, yatay yönde gelişim gösteren 6 ayrı salonun birleşmesinden bir araya gelen mağaranın ılık ve nemli havasının astım hastalarına da iyi geldiği rivayet ediliyor.
Mağaranın içerisinde sarkıt, dikit, sütun, org desenli duvarlar, bayrak şekilleri, perde damlataşları, mağara çiçekleri, mağara incileri, fil kulakları, traverten havuzları, traverten basamakları ve mağara gülleri yer alıyor.

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