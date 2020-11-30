Yasağa rağmen yolda halay çekenlere ceza

'Yine süslü yine havalı mıyım?'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)- GÜMÜŞHANE´de hafta sonu yolda halay çeken 5 kişiye, sokağa çıkma yasağını ihlalden toplam 15 bin 750 lira ceza kesildi.

Özcan Mahallesi Kale Deresi mevkisinde önceki gece yolda duran otomobilden inen 5 kişi, müzik eşliğinde halay çekti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden grup, bir süre halay çekip bölgeden ayrıldı. Çevredekilerin cep telefonuyla çekerek sosyal medyada paylaştığı görüntüler tepki topladı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekiplerince kimlikleri saptanan B.Ö, G.B, M.K, H.A. ve K.C.´ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplamda 15 bin 750 lira para cezası uygulandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gümüşhane Sinan UÇAR

2020-11-30 16:44:00



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.