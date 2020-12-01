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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kısıtlamalar öncesi son doğa yürüyüşünü gerçekleştirdiler

İHA

Kısıtlamalar öncesi son doğa yürüyüşünü gerçekleştirdiler

Gümüşhane Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (GÜDAK) üyesi sporcular hafta sonları uygulanmaya başlanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi son yürüyüşünü Merkez ve Kelkit ilçesi arasındaki bölgeye gerçekleştirdi.
Kış güneşinin iç ısıtan ışığında gerçekleştirilen yürüyüşe 28 sporcu katılırken, merkeze bağlı Gökçepınar köyünden başlayan yürüyüş Kelkit ilçesinin taş yapılarıyla ünlü Gödül köyünde sonlandı.
Toplam 14 kilometrelik parkuru 5 saatte kat eden sporcular zaman zaman karlı zeminde gerçekleştirdikleri yürüyüşte Karanlıkdere mevkiinden Pekün dağının eteklerine ve oradan da Gödül köyünde yapılan ve yüzeyinin büyük bir kısmı buz tutan gölete ulaştı.
Burada Gödül köyü muhtarı Neşet Doğan ve Kelkit İnönü Mahallesi muhtarı Halil Çavğa'nın hazırladığı çay ikramının yanında sırt çantalarında kilometrelerce taşıdıkları yiyeceklerini yiyen sporcular Gödül köyüne kadar 3 kilometre daha yürüyerek etkinliği sonlandırdı.
Mevsim itibariyle yol boyunca güzergahta kendiliğinden yetişen kuşburnu ve alıç meyvelerinden toplayarak enerji bulan sporcular, yaban hayatını da gözleme imkanı bulurken kısıtlı zaman diliminde yüksek tempolu ama bir o kadar da keyifli bir yürüyüş gerçekleştirdi.
Etkinlikte Afrika kıtasına göç ederken Gümüşhane’den geçen "Kara Çaylak" kuşu başta olmak üzere çok sayıda yaban hayvanını da gözleme fırsatı bulan sporcular hem haftanın stresini attı hem de sağlıklı yaşam için spor yaparak evlerine döndü.
GÜDAK Başkanı Mustafa Akbulut, hafta sonları uygulanmaya başlanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde son yürüyüşü güzel bir kış ve sonbahar manzarası eşliğinde gerçekleştirdiklerini belirterek, “5 saatlik yürüyüşü programlayan GÜDAK Kelkit sorumlusu Temel Kaya ve ikramlarıyla ekibimizi mutlu eden muhtarlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.
Kurulduklarından beri iki haftada bir düzenledikleri doğa yürüyüşlerini kısıtlamalar kalkıncaya kadar ertelemek zorunda kaldıklarını ifade eden Akbulut, vatandaşların maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymasını isteyerek salgının biran önce sonlanmasını diledi.

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