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Gümüşhane’de Hayvanları Koruma polisleri göreve başladı Emniyet görevlileri kendi yaptıkları 10 kulübeyle köpekleri soğuk kış günlerinden koruyacak

İHA

Gümüşhane’de Hayvanları Koruma polisleri göreve başladı Emniyet görevlileri kendi yaptıkları 10 kulübeyle köpekleri soğuk kış günlerinden koruyacak

Gümüşhane’de İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Polisliği Büro Amirliği sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarına başladı.
İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla kurulan büro Gümüşhane’de ilk iş olarak “Sokak Hayvanlarını Koruma Projesi” kapsamında eski katı atık depolama alanının olduğu bölgeye yine polis memurları tarafından yapılan 10 adet köpek kulübesi yerleştirdi.
Sokak köpeklerinin özellikle soğuk kış günlerinde barınma ve beslenme ihtiyacı için yapılan kulübeleri beraberinde İl Emniyet Müdürü Celal Taşci ile inceleyerek burada bulunan yavru köpekleri besleyen Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, gazetecilere yaptığı açıklamada emeği geçen herkese teşekkür etti.
Vali Taşbilek, “İnsanlarımıza sahiplendikleri hayvanları muhafaza etmeleri gerektiğini, sahiplendikten sonra tekrar sokaklara bırakmanın bu hayvanlara en büyük zulüm olduğunu hatırlatmak istiyorum. Emeği geçen arkadaşlarımızın hepsine teşekkür ediyorum. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun direktifleriyle bu konuya özel birimler oluşturuldu. HAYDİ diye bir uygulamamız var. Telefonlara indirdiğimiz takdirde sokaklara bırakılmış hayvanlarımıza ulaşabiliriz” dedi.
Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Polisliği Büro Amiri Komiser Duygu Gülşen ise İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilde kurulan büro amirliğinin Gümüşhane’de de etkinliklerine devam ettiğini belirterek, “Aktif bir şekilde bizler de vatandaşlarımızı bu konuda bilgilendirmeye çalışıyoruz. Ayrıca burada Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğümüzün sokak hayvanlarını koruma projesi kapsamında yine bir polis memuru arkadaşımıza bu kulübeleri yaptırdık. Bundan sonra sokak hayvanlarımız yalnız değil. Bizler onlarla olacağız. Bakımını ve barınmasını vatandaşlarımızın da desteğiyle sağlayacağız” ifadelerini kullandı.
Kendisi ve bürodaki diğer arkadaşlarının hayvan sever olarak görev almayı gönüllü olarak istediklerini kaydeden Gülşen, “İl merkezinde büro amirliğimiz, ilçelerde de görevlendirmeler yapıldı. Büro amirliği olarak Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) adlı uygulamamız var. Vatandaşlarımız cep telefonlarına bu uygulamayı indirdikten sonra ihbarda bulunabiliyorlar. Hayvanlara işkence gibi konularda bu uygulama üzerinden ihbarda bulunduklarında bizim haber merkezimize düşüyor ve biz sonrasında ekibimizle olay yerine müdahale ediyoruz” diye konuştu.

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