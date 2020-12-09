Gümüşhane’de otomobil takla attı: 4 yaralı

Gümüşhane’de kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla atan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Muammer Karakaş yönetimindeki 48 SS 484 plakalı otomobil GümüşhaneKelkit karayolunun Yukarı Alıçlı köyü yol ayrımına yakın bir noktada yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla atıp şarampole devrildi. Kazada sürücü Karakaş ile otomobilde bulunan 3 kişi, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.