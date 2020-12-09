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2. Lig: Gümüşhanespor: 4 - Zonguldak Kömürspor: 2

İHA

2. Lig: Gümüşhanespor: 4 - Zonguldak Kömürspor: 2

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Gümüşhanespor, konuk ettiği Zonguldak Kömürspor'u 42 mağlup ederek 11 maç sonra 3 puanla tanıştı.

Stat: Yeni Şehir
Hakemler: Burak Taşkınsoy xx, Erol Ernek xx, Uğur Aydoğdu xx
Gümüşhanespor: Cengiz Biçer xx (Zeki Ayvaz dk. 53 xx), Muharrem Efe xx, Tuğay Adamcıl xx, Sercan Kaya xx, Tekin Adar xx (Kudret Oben Saraçoğlu dk. 76 xx), Musa Sinan Yılmazer xx (Bahadır Abdulkadir Yağız dk. 80 ?), Burak Demireğen xx, Raif Gündoğdu xx, Oğuz Eken xx, Ömer Alp Kulga xx, Osman Torun xx
Teknik Direktör: Bülent Demirkanlı
Zonguldak Kömürspor: Taha Cengiz Demirtaş xx, Neşet Can Belikli xx, Emre Kara xx, Ahmet Hakan Demirli xx (İhsan Furkan Deniz dk. 46 xx), Hakan Çevik xx, Aykut Emre Yakut xx, Ali Fırat Okur xx (Tezcan Gökmen dk. 90 ?), Oktay Pop xx (İlker Cihan dk. 65 xx), Sinan Uzun xx, Murat Türkkan xx, Berkan Akdeniz xx (Hüseyin Yılmaz dk. 90 ?)
Teknik Direktör: Mustafa Dalcı
Goller: Oğuz Eken (dk. 41 ve 90), Tekin Adar (dk. 55), Kudret Oben Saraçoğlu (dk. 90+2) (Gümüşhanespor), İhsan Faruk Deniz (dk. 68), Sinan Uzun (dk. 90+5 pen.) (Zonguldak Kömürspor)
Sarı Kartlar: Muharrem Efe, Osman Torun (Gümüşhanespor), Neşet Can Belikli, Hakan Çevik, Murat Türkkan (Zonguldak Kömürspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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