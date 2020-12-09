Gümüşhanespor Başkanı Olgun silahlı saldırıya uğradı

'Ne, 28 yıl mı? Çıldırmış olmalıyız!'

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Uğur AYDIN / GÜMÜŞHANE,(DHA)Misli.com 2'nci Lig ekiplerinden Gümüşhanespor Başkanı Vahit Olgun, makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.Olay, saat 19:00 sıralarında Gümüşhanespor Tesisleri´nde meydana geldi. Tesislere gelen 2 kişi başkan Olgun'la görüşmek istedi. Makam odasına giren 2 kişi tartıştığı Olgun'a tabancayla ateş etti. Olayda vücuduna kurşun isabet eden Olgun ağır yaralandı. Şüpheliler kaçarken, Olgun kulüp çalışanlarınca Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olgun'un hayati tehlikesi sürüyor. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. DHA-Spor Türkiye-Gümüşhane Uğur AYDIN

2020-12-09 20:08:32



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