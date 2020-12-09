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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Silahlı saldırıda yaralanan Gümüşhanespor Başkanı Olgun’un sağlık durumu iyi

İHA

Silahlı saldırıda yaralanan Gümüşhanespor Başkanı Olgun’un sağlık durumu iyi

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, kulüp binasında silahlı saldırıya uğrayan Gümüşhanespor Kulübü Başkanı Vahit Olgun’un hayati tehlikesinin olmadığını açıkladı.
Olayın ardından Belediye Başkanı Ercan Çimen’le birlikte Gümüşhane Devlet Hastanesine gelerek yetkililerden bilgi alan Vali Taşbilek, gazetecilere yaptığı açıklamada saldırıyı 2 kişinin yaptığını ve şuan yakalanmaları için çalışmaların sürdüğünü söyledi.
Gümüşhanespor Kulübü Başkanı Vahit Olgun’a yönelik akşam saatlerinde bir silahlı saldırı olduğunu kaydeden Vali Taşbilek, “Başta sağlık ekiplerimiz ve güvenlik kuvvetlerimiz derhal olaya müdahale ettiler. Hastaneye getirilen başkanımız Allah’a şükür doktorlarımızın verdiği bilgiye göre bilinci açık şekilde ameliyata alındı. Ameliyatta belirli müdahaleler söz konusu oldu. Şuan itibariyle hayati tehlike noktasında herhangi bir durumunun olmadığı doktorlarımız tarafından bize iletildi. Arkadaşlarımız gerekli tıbbi müdahaleleri yapıyorlar. Selametle bu süreci atlatacağız” dedi.
Vali Taşbilek, sorular üzerine olayın şüphelisi 2 kişinin olduğunu ve yakalanmaları için güvenlik güçlerinin teyakkuzda olduğunu sözlerine ekledi.
Misli.com 2. Lig, Beyaz Grupta mücadele eden Gümüşhanespor Kulübü Başkanı Vahit Olgun, bugün oynanan Zonguldak Kömürspor A.Ş müsabakasının ardından Tekke köyünde bulunan kulüp binasına gitmiş, buradaki makam odasında kendisiyle özel görüşmek isteyen İ.K ve M.E isimli şahıslarla görüştü sırada tabancayla vurularak yaralanmıştı. Şüphelilerden İ.K’nin cezaevinde hükümlü olduğu ve Covid19 tedbirleri kapsamında şartlı salıverildiği öğrenildi. Olayın ardından şüpheliler araçla bölgeden kaçarken, Başkan Olgun 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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