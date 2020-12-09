Gümüşhanespor başkanına silahlı saldırı olayının şüphelisi yakalandı

Uğur AYDIN / GÜMÜŞHANE,(DHA)Gümüşhanespor Kulüp Başkanı Vahit Olgun'a yönelik silahlı saldırı olayını gerçekleştirdiği iddiasıyla aranan İ. K. yakalandı.Gümüşhanespor Başkanı Vahit Olgun'a yönelik silahlı saldırı olayı sonrası geniş çaplı soruşturma başlatan jandarma ve polis ekipleri, görgü tanıkları ifadesine göre şüphelinin İ. K. olduğunu belirledi. Takibe alınan şüpheli saldırıda kullandığı tabanca ile birlikte Yukarı Alıçlı köyü civarında yakalandı. Gözaltına alınan saldırganın sorgusu sürüyor. DHA-Spor Türkiye-Gümüşhane Uğur AYDIN
2020-12-09 23:13:31
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