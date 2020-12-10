Gümüşhane’de şüpheli çantadan elbise çıktı

Gümüşhane’de bir kuyumcu dükkanının önünde unutulan şüpheli çanta emniyet ekipleri tarafından fünyeyle patlatıldı. Çantadan elbise ve spor ayakkabısı çıktı.

Atatürk Caddesi'ndeki bir kuyumcunun önünde unutulan çanta mahalle bekçileri tarafından fark edilince durum İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Çantanın bulunduğu alanı trafiğe kapatılmasının ardından bölgeye gelen bomba imha uzmanını koruyucu elbisesini giydikten sonra kontrollü patlatma ikazlarının ardından çantayı fünyeyle kontrollü olarak patlattı. Büyük bir gürültüyle patlayan çantadan ayakkabı ve elbise gibi kişisel eşyalar çıktı.

Olayın ardından cadde tekrar ulaşıma açıldı.

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