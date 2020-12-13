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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yapay zekayla Covid-19 teşhisi konulabilecek

İHA

Yapay zekayla Covid-19 teşhisi konulabilecek

Yapay zeka alanında Türkiye’deki en etkili bilim insanları arasında yer alan Doç.Dr. Rıdvan Şahin, yapay zeka ile akciğer filminden kişinin Covid19 olup olmadığını belirleyen bir çalışma yürüttüklerini söyledi.
Gümüşhane Üniversitesi Doğa Bilimleri ve Mühendislik Fakültesi, Matematik Mühendisliği bölümünde akademisyen olarak görev yapan Doç.Dr. Rıdvan Şahin, son dönemde bilimin gittiği yer olan yapay zekanın artık hayatın her alanında, her yerinde karşılaşılan bir kavram olduğunu söyledi.
Türkiye’den 858 bilim insanının yer aldığı “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesinde ilk 500 de yer alan, ayrıca Türkiye’de 156 bilim insanının değerlendirildiği “Yapay Zekâ ve Görüntü İşleme” alt bilim dalında da 89’uncu sırada yer alan 34 yaşındaki Doç.Dr. Şahin, Covid19 salgınıyla yapay zekanın öneminin oldukça artmaya başladığını belirterek, “Karar noktasında hastalığın nereye gideceğini tahmin edebilmemiz gerekir. Yapay zekanın yapmak istediği karar vermekten ziyade tahmin etmektir. Hastalık boyutunun nereye gideceğini tam anlamıyla kestirmek zor” dedi.

“Hangi maskenin ideal olduğunu yapay zeka seçecek”
Yapay zekayla ilgili yaptıkları son çalışmaları paylaşan Şahin, “Birçok firmanın birçok farkta ürettiği maskeler var. Bunların Covid19 için en ideal olanı hangisi olduğu problemini çözmeye çalıştık. Maskelerin hangisinin daha korunaklı olabileceğini farklı parametrelerle ölçmeye çalıştık” diye konuştu.

“Covid19’lu hastaya teşhis filmlerden konulacak”
Bu çalışmanın akabinde Covid19’u akciğer filmlerinden nasıl belirleyebilecekleri konusunda görüntü işlemede bunun üzerine yoğunlaştıklarını aktaran Şahin, “Çeşitli çalışmalar şuanda yapılıyor. Sağlam bir kişiyle Covid19’lu bir kişi ve bir de zatürreli kişi arasında nasıl bir bağlantı kurabiliriz, bir kişinin filmini aldıktan sonra Covid19 olma yada olacak derecesini nasıl belirleyebiliriz üzerine çalışıyoruz. Bunlar zaten görülüyor ama hala acaba insan öksürüğü nedeniyle zatürremi, gripmi, covid19 mu sorusu sürekli soruluyor. Biz de tam bu noktada çalışma yapıyoruz. Bu filmlerin ayrışmasını istiyoruz. Şuan verileri topluyoruz. Bulanık kümeler mantığıyla çalışan küme verileriyle biz çalışıyoruz” diye konuştu.
Sağlıkla matematiği, mühendisliği birleştirmeye çalışacaklarını ifade eden Şahin, “Covid19 tutulmasıyla farklı bir kanser tutulması arasındaki farkı ölçmeye çalışacağız. Biz hastalıkları Covid19 ve diğerleri diye ayırmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Doktoru görmeden yapay zeka hastanelerde teşhis koyacak”
Gümüşhane Üniversitesinde akademisyenliğinin yanısıra Genel Sekreter Yardımcısı ve Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokul Müdürü olarak görev yapan Doç.Dr. Şahin, devam eden bir çalışmalarında ise bir kişinin hastaneye gittiğinde hiçbir kişiyle temas kurmadan tamamen yapay zeka yardımıyla teşhis konulabileceği bir uygulama üzerinde çalıştıklarını belirterek, “Bir kişi hastaneye gittiğinde şikayetlerini söylüyor, tahlilleri yapılıyor, gerekli filmleri çekiliyor ve bu kişi hastanenin diğer kapısından hangi hastalık yada ne tür bir problemi olduğu sonucuna varılıp ilaçları yazılıp gönderiliyor. Hiçbir kişiyle, doktorla temas etmeden hastaneden çıkabilecek. Yavaş yavaş oraya doğru gidiyoruz. Otomobil üreten fabrikalar nasıl robotlaştıysa diğer sektörlerde yavaş yavaş böyle olacak. Yapay zekanın en son gideceği yer buralar” dedi.

“Telefonlardaki asistanlar anlamlı cevaplar verinceye kadar yapay zeka gelişecektir”
Yapay zekanın nereye gittiğiyle ilgili soruyu cevaplandıran Şahin, “Benim kızım telefondaki asistanla konuşurken bazen “Bu beni anlamıyor” diyor. Telefonlarımızdaki asistanlar sorulan bütün sorulara anlamlı ve bizi tatmin edecek cevaplar verinceye kadar bu yapay zeka gidecektir. Her sektör artık yapay zekayla beraber insan gücünü minimize edip makine gücünü maksimum seviyeye çıkarmaya çalışıyor. İnsan gücünün gelecekte nerelere gideceğini kestirmek çok zor” şeklinde konuştu.

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