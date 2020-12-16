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Doktorlardan vatandaşlara "Kullanmadığınız ilaçları atmayın doktorunuza götürün" çağrısı

İHA

Doktorlardan vatandaşlara "Kullanmadığınız ilaçları atmayın doktorunuza götürün" çağrısı

Gümüşhane 6 Nolu Aile Sağlığı Merkezi hekimlerinden Aile Hekimi Dr. Osman Kaçıran, evlerde kullanılmayan ilaçların yeniden ekonomiye kazandırılması için kendilerine getirilmesini istedi.
İlaç endüstrisinin pahalı bir sektör olduğunu ve birçok insanın evinde kullanmadığı ilaçların mutlaka bulunduğunu kaydeden Kaçıran, bu ilaçların Aile Hekimlerine teslim edilmesi halinde hem ekonomiye milyonlarca liralık katkı sağlanabileceğini hem de tarihi geçmiş ilaçların kullanımının oluşturacağı kötü durumların önüne geçmiş olunacağını söyledi.
Şuan birçok evde vatandaşların ne işe yaradığını bilmediği gereksiz bir sürü ilaç olduğunu belirten Kaçıran, “Onlar hangi ilacı nerede kullanacaklarını bilmedikleri için tarihleri zaman içerisinde geçiyor ve sarfiyat oluyor. Bunları vatandaşlarımız toplayıp aile hekimlerine ve aile sağlık merkezlerine getirirlerse diğer hastalarımıza yararlandırıyoruz. Zayi olmasından kurtarıyoruz” dedi.
Özellikle kronik hastalığı olanların ilaçları rapor aracılığıyla kutu kutu aldığını ve vefat durumunda bu ilaçların kullanılamaz hale geldiğini anlatan Kaçıran, “Kronik hastalığı olanlar vefat ettiğinde raporla ilaç aldıkları için evlerde kutularca ilaç kalıyor. O ilaçlar kronik hastalığı ilacı olduğu için çoğu insan kullanamıyor. Bunları bize getirdikleri zaman o hastalığı olan kişilere verebiliyoruz. Böylece hem kişilerin bütçesine hem de devletin ekonomisine katkı oluyor. Bunların birçoğu dışardan ithal ettiğimiz ilaçlar” diye konuştu.
Bu tür durumdaki ilaçları kullanmadan önce son kullanma tarihlerinin mutlaka kontrol edilmesi gerektiğinin altını çizen Kaçıran, “Evlerde kullanmayan ilaçlar zayi olmasın. Vatandaşlarımız evde de farkında olmadan son kullanma tarihi geçen ilaç kullanabilecekleri için bilmedikleri, kullanmadıkları ilaçları bizlere getirsinler. Biz son kullanma tarihlerine bakıp ihtiyacı olan hastalarımıza verebiliyoruz” şeklinde konuştu.

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