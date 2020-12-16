Belediye Başkanı Koç ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi

Yeni tip korona virüs hastalığı (Covid19) nedeniyle yaklaşık 1 aydır Gümüşhane’de tedavi edilen Kelkit ilçesine bağlı Söğütlü Beldesinin Belediye Başkanı Salim Koç, ambulans uçakla Ankara’ya sevk edildi.

31 Mart seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisinden (MHP) Belediye Başkanı seçilen 66 yaşındaki Salim Koç, Covid19 testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesaplarından bildirmiş ve tedavisi yeni Gümüşhane Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde entübe edilerek tedavi altına alınmıştı.

Ailesinin isteği üzerine bugün akşam saatlerinde ambulansla Erzincan’a oradan da ambulans uçakla Ankara'ya sevk edilen Başkan Koç’un tedavisi Ankara Şehir Hastanesinde devam edecek.

MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Akın Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada MHP Genel Merkezi ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin Koç'un sağlık durumuyla yakından ilgilendiğini belirterek, “Belediye başkanımızın tedavisi ailesinin isteği üzerine Ankara Şehir Hastanesi'nde devam edecek. Kendisinin bir an önce sağlığına kavuşması için duacıyız. Genel merkezimiz ve liderimiz kendisinin sağlığıyla yakından ilgileniyor. Kısa süre içerisinde tekrardan sağlığına kavuşmasını diliyoruz” dedi.

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesine bağlı Söğütlü Beldesinde Kasım ayı içerisinde Covid19 nedeniyle karantina tedbirleri uygulanmıştı.

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