Zigana Dağı'nda kar başladı, seyirlik manzara oluştu

Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN/GÜMÜŞHANE (DHA)GÜMÜŞHANE´nin Zigana Dağı'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Doğu Karadeniz´in yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Gümüşhane´nin Trabzon sınırında yer alan 2 bin 50 metre yüksekliğindeki Zigana Dağı´nın zirvesinde çam ağaçlarını süsleyen kar, zirvelerde seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu. Kar yağışının ardından çam ve ladin ağaçları beyaz örtüyle kaplandı. DHA-Genel Türkiye-Gümüşhane Selçuk Başar/Aleyna KESKİN
2020-12-17 13:24:55
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