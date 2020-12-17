Zigana Dağı'nda kar başladı, seyirlik manzara oluştu

Kuzey ve güneyde sağanak, doğuda kar var

'Sizce kim bu bebek?'

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Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN/GÜMÜŞHANE (DHA)GÜMÜŞHANE´nin Zigana Dağı'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Doğu Karadeniz´in yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Gümüşhane´nin Trabzon sınırında yer alan 2 bin 50 metre yüksekliğindeki Zigana Dağı´nın zirvesinde çam ağaçlarını süsleyen kar, zirvelerde seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu. Kar yağışının ardından çam ve ladin ağaçları beyaz örtüyle kaplandı. DHA-Genel Türkiye-Gümüşhane Selçuk Başar/Aleyna KESKİN

2020-12-17 13:24:55



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