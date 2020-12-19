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Elleriyle şifa dağıtıyor, gönülleriyle ihtiyaç sahiplerini sevindiriyorlar Gümüşhane’de doktorlar kullanılmayan elbiseleri ihtiyaç sahipleriyle buluşturuyor

İHA

Elleriyle şifa dağıtıyor, gönülleriyle ihtiyaç sahiplerini sevindiriyorlar Gümüşhane’de doktorlar kullanılmayan elbiseleri ihtiyaç sahipleriyle buluşturuyor

Gümüşhane’de hastalara şifa dağıtan doktorlar hayata geçirdikleri projeyle 5 yıldır duyarlı vatandaşların getirdiği giyilebilir elbise ve ayakkabıları ihtiyaç sahibi vatandaşlarla buluşturuyor.
Bağlarbaşı Mahallesindeki 6 nolu Aile Sağlığı Merkezinde (ASM) elleriyle şifa dağıtan doktorlar gönülleriyle de 5 yıldır sosyal yardımlaşmaya örnek olacak bir projeyi hayata geçirerek kurdukları giysi odasında kullanılmayan elbiseleri ihtiyacı olanlarla buluşturuyor.
Duyarlı vatandaşların evlerde kullanmadığı sağlam, temiz ve giyilebilecek olan kıyafet, ayakkabı, çocuk bezi, beşik gibi malzemeler Aile Sağlığı Merkezine getirildikten sonra burada doktor ve hemşireler tarafından seçilip düzenlenerek bir odaya istif ediliyor ve ardından ihtiyacı olan vatandaşlarla buluşuyor.
Uygulamanın en güzel taraflarından birisi de ASM’ye gelen ihtiyaç sahibi vatandaşlar hiç kimse görmeden direk odaya giderek ihtiyacı olan malzemeleri alıp gidebiliyor ve böylece rencide olmuyorlar.
Aile Sağlığı Merkezi doktorlarından ve Gümüşhane Aile Hekimleri Derneği Başkanı olarak görev yapan Dr. Osman Kaçıran, normal sağlık hizmetlerinin yanında sosyal yardımlaşmaya örnek olabilecek ve “Birileri getiriyor, birileri götürüyor” sözleriyle özetlediği bu yardımlaşma kampanyasını 5 yıldır sürdürdüklerini söyledi.

“Kendi başlarına odaya girer istedikleri, ihtiyacı olanları alır giderler”
Uygulamadan daha çok Bağlarbaşı Mahallesinde yaşayan, ekonomik durumu iyi olmayan vatandaşların, Suriyeli vatandaşların yararlandığını anlatan Kaçıran, “Onlardan hastalarımız var, geliyorlar bilirler. Burada utanmasın diye kimse de yanlarında durmaz. Kendi başlarına odaya girer istedikleri, ihtiyacı olanları alır giderler. Birileri götürür birileri getiriyor. Alanlar çok memnun. Hatta geldikleri zaman bizde onlara yeni kıyafetler geldi, gidin bakın diyoruz. Birçoğunu tanıyoruz hastalarımız aynı zamanda bunlar. Burası üniversite bölgesi olduğu için üniversite öğrencilerine yönelik ilk başta düşündük ama üniversite öğrencileri biraz daha çekingen davranıyorlar. Hani genç nesil olduğu için ama yardıma muhtaç aileler geliyorlar, onlar da bize teşekkür ediyorlar. Biz sadece aracıyız. Biz sadece verenlerle alanlar arasında aracı kurum gibiyiz” dedi.
Yardımlaşmanın Türk kültüründe yer alan en önemli unsurlardan birisi olduğunu dile getiren Kaçıran, “Bu unsuru kaybetmememiz lazım. Yardımlaşırken elimden çıksın niyetiyle değil, birileri faydalansın niyetiyle vermemiz gerekiyor. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Aynı zamanda bu Covid19 hastalığından dolayı toplumumuzda birbirimizden uzak kalmamız bize şunu gösterdi ki, birbirimize yakın olduğumuz dönemlerin kıymetini iyi bilmemişiz. İnsan biriyle sohbet etmeyi arar oldu. Yüz yüze muhabbeti özler duruma düştük. Bu bize gösteriyor ki biz de birbirimizin değerini daha iyi bilmemiz lazım” şeklinde konuştu.

“Başkasının kullanamayacağı kıyafetleri veya malzemeleri bize getirmesinler”
Bazı yardım malzemesi getiren vatandaşların kirli iç çamaşırı bile getirdiğine dikkat çeken Kaçıran, “Getirenlerden özellikle ricamız evde kullanılmayacak, başkasının kullanamayacağı kıyafetleri veya malzemeleri bize getirmesinler. Burası hani bir çöp hane değil bir yardımlaşma yeridir. Elbiseler seçilirken kirli iç çamaşırına bile denk geldik. Yardım edildiği zaman insan kendi giydiği kıyafetini verir. Eskimiş olanını vermez misafirine. Bu Türklerde gelenektir. Asla ve asla senin giymediğin, beğenmediğim bir şeyi başkasına vermeyeceksen. Bu düşünceyle yardım eden vatandaşlarımız da çoktur. Onlara da teşekkür ediyorum. Birileri getiriyor, birileri götürüyor. 5 yıldır hiç orası boşalmadı. O standartta devam ediyor” diye konuştu.

“Ellerinde poşetlerle hastaları görünce şaşırmıştım”
ASM’de 2 yıldır görev yapan Dr. Merve Gençosmanoğlu ise göreve ilk başladığında bilmediği için hastaları ellerinde poşetlerle görünce şaşırdığını hatırlatarak, “Sonra böyle bir oda olduğunu öğrendim. Sonra hemşire arkadaşlarla birlikte hani bu giysileri düzenleme işine girdik. Gören duyan herkes soruyor, nereye bırakayım, ne yapayım diye. İhtiyacı olanlara bende söylemeye başladım. Bu şekilde güzel bir kampanya oldu. İlk görev yerim Gümüşhane. Daha güzel şeyler yapabilmek isterdim” ifadelerini kullandı.
Kampanyanın hem kendilerini motive ettiğini hem Gümüşhane’ye gelen göçmenleri, sıkıntıda olanları motive ettiğini belirten Gençosmanoğlu, “Hastalarla daha çok ilişki kurabiliyoruz bu sayede. Onların aracılığıyla başka yardıma muhtaç olan insanları öğreniyoruz. Böyle bir aracılıkta oluyor. Devam etmesini de istiyoruz. Bunu duyan vatandaşlarımız bu konuda daha duyarlı olursa, ihtiyaç sahipleri bunu öğrenirse amacımıza ulaşmış oluruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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