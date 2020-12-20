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Torul’da ihtiyaç sahipleri “Gönül Pınarı” projesiyle üşümeyecek Torul Belediyesi giysi kumbaralarına vatandaşların attığı giysiler için mağaza açarak ihtiyaç sahiplerinin hizmetine sundu

İHA

Torul’da ihtiyaç sahipleri “Gönül Pınarı” projesiyle üşümeyecek Torul Belediyesi giysi kumbaralarına vatandaşların attığı giysiler için mağaza açarak ihtiyaç sahiplerinin hizmetine sundu

Gümüşhane’nin Torul ilçesinde Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan "Gönül Pınarı" projesi kapsamında ilçede 4 noktaya giysi kumbarası konuldu, ihtiyaç sahiplerinin bu giysilere ulaşabilmesi için gönül pınarı mağazası açıldı.
Birkaç ay önce ilçe merkezinin 50 farklı noktasına sokak hayvanları için su ve mama kabı yerleştiren Torul Belediyesi, şimdi de ihtiyacı olmayanların verdiği elbise ve ayakkabıları ihtiyaç sahiplerinin istediği kadar alabileceği Gönül Pınarı projesini hayata geçirdi.
Proje ile ilçe merkezine şimdilik 4 tane yerleştirilen kumbaralara insanlar kullanmadıkları elbise ve ayakkabıları paketleyip atıyor. İlgi fazla olunca Belediye 4 kumbara daha yapmak için harekete geçerken kumbaralarda kısa sürede dolan elbise ve ayakkabılar Belediye görevlileri tarafından proje kapsamına açılan Gönül Pınarı Mağazası'na götürülerek tasnif ediyor.
Hem ilçe merkezi hem de köylerde yaşayan ihtiyaç sahiplerinin faydalanacağı projenin 20 gündür devam eden hazırlık döneminde vatandaşlar 2 bin parça giysi ve diğer malzemeyi kumbaralara atarak projeye olan desteğini gösterdi.
Projenin “yaşayan proje” olması için takipçisi olacağını kaydeden Torul Belediye Başkanı Evren Evrim Özdemir, pazartesi gününden itibaren giysileri isteyenlerin gelip mağazadan alabileceğini, gelemeyenlerin de bizzat evlerine kadar bu malzemelerin Belediye ekiplerince götürüleceğini söyledi.

“20 günde 2 bin parça giysi geldi”
Sokak hayvanları için hayata geçirdikleri projenin büyük bir başarıyla devam ettiğini şimdi de başka bir sosyal projeyle vatandaşların desteğine talip olduklarını kaydeden Başkan Özdemir, “Gönül Pınarı projemizle insanlarımızın evinde kullanmamış oldukları giysi, çanta, çocuk kıyafetleri, okul kıyafetlerini giysi kumbaralarında toplamak ve bunları ihtiyaç sahibi olan kişilere iletmeyi amaçlıyoruz. Giysi kumbaralarında toplanan bütün malzemelerimizi Gönül Pınarı adı altında açmış olduğumuz Belediyemize ait olan mağazamızda dizimlerini yaptık. Allah nasip ederse önümüzdeki hafta pazartesiden itibaren ihtiyaç sahiplerimize ulaştırmak üzere hepsi şu anda hazır. Bu zamana kadar tam 2 bine yakın malzeme geldi. İsteyen ihtiyaç sahibi kişilerimiz Belediyemizin Gönül Pınarı mağzasına uğrayıp kendileri alabilir, gelemeyenleri de Belediyemiz ekipleri tarafından ihtiyaçları belirlenerek kendilerine kadar götürülecek” dedi.

“Teveccüh fazla oldu 4 kumbara daha koyacağız”
Hazırlık sürecinde vatandaşların büyük teveccüh gösterdiği projede kumbaraların yetersiz kaldığını belirlediklerini ve bir 4 kumbara daha almak için görüştüklerini ifade eden Özdemir, “Bu zamana kadar Torul merkeze 4 adet kumbara kurduk. Halkımızın bu projeye yönelik duyarlılığı oldukça fazla. Kumbaralarımızı Trabzon Ortahisar Belediyesinden aldık. Tekrar onlarla irtibata geçtik. 4 tane daha kumbara alıp diğer mahallelerde kumbaralarımızı kuracağız. Yaklaşık 20 gündür devam ediyor hazırlıklarımız. Bundan sonra inşallah giysi kumbaralarında biriken bütün malzemeyi ihtiyaç sahiplerine ileteceğiz” diye konuştu.

“Köy mahalle ayırt etmeyeceğiz”
Kumbaraların yoğun ilgi nedeniyle 23 günde dolduğunu dile getiren Başkan Özdemir, “Daha üzerinde etiketi olan kıyafetler var. Yeni kıyafetler ve bu daha çok çocuk kıyafetleri. Torul’a bağlı 37 köy 8 mahalle var. Süreklilik arz edeceğini düşünüyorum. Bu sadece Torul merkezle alakalı bir durum değil. İhtiyaç sahiplerimizi köy mahalle hiç ayırt etmeyeceğiz. Biz zaten bizde ekiplerimizin oluşturmuş olduğu bir liste var ihtiyaç sahibi listesi. Biz onlara ulaşmayı temenni ediyoruz. Hepsini de Allah nasip ederse bu gerekli olan malzemeleri ulaştıracağız” ifadelerini kullandı.

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