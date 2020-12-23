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Zigana dağı beyaza büründü Mevsimin ilk etkili kar yağışıyla bölgede kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı

İHA

Türkiye'nin en zorlu geçitlerinden birisi olan ve karı, sisi, tipisi ve soğuğuyla ünlü Zigana dağı geçidinde mevsimin ilk etkili kar yağışı gerçekleşti. Beyaz örtüye bürünen bölgede kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Zigana dağı beyaza büründü Mevsimin ilk etkili kar yağışıyla bölgede kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı

Türkiye’nin en zorlu geçitlerinden birisi olan ve karı, sisi, tipisi ve soğuğuyla ünlü Zigana dağı geçidinde mevsimin ilk etkili kar yağışı gerçekleşti. Beyaz örtüye bürünen bölgede kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.
Tarihi İpek Yolu üzerinde yer alan, Doğu Karadeniz’i Doğu Anadolu’ya bağlayan en önemli geçitlerinden birisi olan Zigana Dağı geçidinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığının yer yer 10 santimetreyi bulduğu yolda Karayolları ekipleri sürekli iş makineleriyle kar temizliği ve tuzlama çalışması yaparken, yolda trafiği aksatacak bir sorun şuan için bulunmuyor. Bazı vatandaşlar da yağışın ardından ortaya çıkan eşsiz manzarayı fotoğraflamak için araçlarıyla bölgeye gelerek bu anı ölümsüzleştirdi.
Önceki yıllarda bu mevsimlerde zincir sararak aştıkları Zigana dağı geçidini bu yıl yağışa rağmen çok rahat bir şekilde aştıklarını kaydeden tır sürücüsü Serkan Varvar, “Yıllardır bu yolu gidip geliyoruz. Kar yağışı yeni başladı. Ama bu yıl kar yağışı geçen senelere göre daha az. Bu yolları zincirsiz çıkamaz, soğuktan zincir saramazdık. Tipi ve rüzgarın etkisiyle göz gözü görmezdi. Ama bu yıl kar yağışı pek olmadı” diye konuştu.

“Normalde bu zamanlarda çok daha fazla kar olması lazım bu yollarda”
Bir diğer tır sürücüsü Salih Bayrak ise “Trabzon’dan Gümüşhane’ye malzeme çekiyorum. Yıllardır bu yıllarda tır sürüyorum. Yolların durumu gayet iyi, anormal bir durum yok. Karayolları çalışıyor. Kar ufaktan yağıyor. Tehlikeli bir durum yok. Senenin ilk etkili kar yağışı oldu bu. Normalde bu zamanlarda çok daha fazla kar olması lazım bu yollarda. Zincir sarmadan rahatlıkla Zigana’yı aştık” dedi.

“Stresimizi alıyor bu manzara”
Turizmci Barış Acet ise kar yağışının ardından ortaya çıkan manzarayı görmek için Trabzon’dan zirveye geldiklerini belirterek “Trabzon’un stresli ortamından kaçıp şu güzelim manzarayı görmek için Zigana dağına çıktık. Stresimizi alıyor bu manzara. Gümüşhane’ye doğru gidip gezip döneceğiz. Bu manzarayı yaşamak lazım. Bu fotoğrafları paylaşınca görenler hayran kalıyor. Özellikle bu yıl pandemi nedeniyle gelemeyen Arap turistler ayrıca hayran kalıyor fotoğraflara” şeklinde konuştu.

“1015 yıl önce bu zamanlarda burada en az 3540 santimetre kar olurdu”
Zigana dağı geçidinde 25 yıldan fazla süredir tesis işleten Adnan Aydın da “Yılın ilk karı yağdı. Araç kullananlara dikkatli olmalarını öneriyoruz. Covid19 süreci nedeniyle insanlar bu karın tadını burada çıkaramayacak. 1015 yıl önce bu zamanlarda burada en az 3540 santimetre kar olurdu. Yıllardır bu mevsimde kar olmuyor, OcakŞubat ayına kaydı. Bu durum normal değil iklim açısından” ifadelerini kullandı.

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