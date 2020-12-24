Gümüşhane’de yoğun kar yağışı Merkezde kar 21 santimetreye ulaştı, il genelinde 124 köy yolu ulaşıma kapandı

Gümüşhane’de dün gece etkili olan kar yağışının ardından kent merkezinde kar kalınlığı 21 santimetreye ulaşırken, il genelinde 124 köy yolu ulaşıma kapandı.

Dün gece saatlerinde başlayan ve sabaha karşı etkisini artıran yoğun kar yağışı deniz etkisiyle Kürtün, Torul ve Merkez ilçede etkili oldu. Kürtün ilçesinde tüm köy yolları ulaşıma kapanırken ekipler çalışmalarına başladı.

Yağışın ardından Meteorolojik verilere göre Gümüşhane kent merkezinde bugün sabah saatlerinde ölçülen kar kalınlığı 21 santimetre olurken, gece en düşük sıcaklık eksi 5,7 derece olarak gerçekleşti.

İl Özel İdaresine bağlı ekipler Merkez ilçede 60, Kürtün ilçesinde 29, Şiran ilçesinde 10 ve Torul ilçesinde kapanan 25 köy yolunu yeniden ulaşıma açmak için oluşturulan 19 ekipler çalışmalarına diyaliz hastası olan köyleri önceliklendirerek başladı.

Karayolu yol ağında bulunan GümüşhaneTrabzon arasındaki Zigana dağı, GümüşhaneŞiran arasındaki Tersun dağı, GümüşhaneBayburt arasındaki Vauk dağı, GümüşhaneKelkit arasındaki Pekün dağı, GümüşhaneYağmurdere arasındaki Kostan dağı, GümüşhaneKöse arasındaki Köse dağı geçitlerinde de kar yağışı nedeniyle ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü, zaman zaman ulaşımda güçlükler yaşandığı, sürücülerin çekme halatı ve zincirsiz yola çıkmamaları gerektiği bildirildi.

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