Misli. com 2. Lig: Gümüşhanespor: 1 - Manisa FK: 2

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– Misli.com 2. Lig Beyaz grupta mücadele eden Gümüşhanespor, konuk ettiği lider Manisa Futbol Kulübü’ne son saniyede yediği golle 21 mağlup oldu.



Stat: Yeni Şehir

Hakemler: Yalçın Taşkınfurat xx, Süleyman Yavaşoğlu xx, Mücahit Adem Çelebi xx

Gümüşhanespor: Zeki Ayvaz xx, Tuğay Adamcıl xx, Sercan Kaya xx, Musa Sinan Yılmazer xx (Hasan Kaşıkara dk. 87 ?), Burak Demireğen xx, Raif Gündoğdu xx, Berkan Yıldırım xx, Mert Çakar xx (Yunus Şimşek dk. 78 xx), Ömer Alp Kulga xx, Osman Torun xx, Kudret Oben Saraçoğlu xx (Oğuz Eken dk. 63 xx)

Teknik Direktör: Galip Gündoğdu

Manisa Futbol Kulübü: Ömer Kahveci xx, Sertaç Çam xx, Ahmet Kesin xx, Abdurrahman Emir Alagöz xx (Tayyip Kanarya dk. 80 ?), Nizamettin Çalışkan xx, Çağrı Giritlioğlu xx (Ümit Kurt dk. 85 ?), Recep Burak Yılmaz xx, Zahit Fındık xx, Serdar Deliktaş xx, Erhan Kara xx, Mustafa Durak xx (Hakan Barış dk. 61 xx)

Teknik Direktör: Cevdet Göç

Goller: Sercan Kaya (dk. 49 pen.) (Gümüşhanespor), Zahit Fındık (dk. 55), Ahmet Kesim (dk. 90+5) (Manisa FK)

Sarı Kartlar: Musa Sinan Yılmazer, Tuğay Adamcıl, Hasan Kaşıkara (Gümüşhanespor), Recep Burak Yılmaz (Manisa FK)

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