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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gümüşhane’de tır dere yatağına devrildi: 1 yaralı

İHA

Gümüşhane’de tır dere yatağına devrildi: 1 yaralı

Giresun’dan hafriyat yüklemek için Gümüşhane’ye gelen tır, kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak 10 metreden dere yatağına devrildi. Kazada sürücü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Giresun'dan hafriyat malzemesi almak üzere Gümüşhane'ye gelen Zeki Üzer (37) yönetimindeki 28 AAE 813 plakalı boş tır Kürtün kavşağında buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak yaklaşık 10 metrelik yükseklikten dere yatağına devrildi.
Kazada yaralanan tır sürücüsü Üzer, olay yerine gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ve İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından sıkıştığı yerden çıkarıldı.
112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Üzer’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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