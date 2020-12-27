Tellerin arasına sıkışan yavru köpeği böyle kurtardı

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesine bağlı Özkürtün beldesinde bahçe çitine kafasını sıkıştıran yavru köpek alabalık çiftliğinde çalışanlar tarafından kurtarıldı.

Beldede bulunan bir alabalık çiftliğinde çalışan Sinan Kabadayı sabah erkenden işe gittiğinde üzerini giyineceği sırada bir köpek sesi duyunca sese doğru gitti.

Bir yavru köpeğin kullanılmayan bir bahçenin çitine sıkıştığını gören Kabadayı, kesici alet yardımıyla telleri keserek hem kafasını hem de gövdesinin bir kısmı tellere sıkışan yavru köpeği kurtardı.

Yavru köpeğin ne zamandır orada olduğunu bilmediğini fakat yerleri bulunduğu yeri ciddi şekilde eşelemesinden bir süredir orada mahsur kalmış olabileceğini değerlendirdiklerini kaydeden Kabadayı, kurtardıkları köpeği besleyip suyunu verdikten sonra sahiplendirdiklerini söyledi.

Herkesi sokak hayvanları konusunda duyarlı olmaya çağıran Kabadayı, kış mevsiminin etkisiyle havaların iyece soğuduğu bu günlerde özellikle yavru hayvanlara karşı insanların her zamankinden daha merhametli olmasını istedi.

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