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Silahlı saldırıya uğrayan Gümüşhanespor Başkanı Olgun istifa etti

DHA

Silahlı saldırıya uğrayan Gümüşhanespor Başkanı Olgun istifa etti


Uğur AYDIN/GÜMÜŞHANE, (DHA)GÜMÜŞHANESPOR'un Başkanı Vahit Olgun, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Büyük hayallerle kulüp başkanlığına geldiğini belirten Olgun, şehrin yapısı ve ortaya çıkan sorunlar nedeniyle hayallerine ulaşamayacağını dile getirerek, görevden ayrıldığını söyledi. Olgun, 9 Aralık'ta, kulüp binasında silahlı saldırıya uğramıştı. 
Gümüşhanespor Başkanı Vahit Olgun, kulüpteki görevinden istifa ettiğini açıkladı. İstifa metninde, Gümüşhanespor'a hizmet etmek için yola çıktıklarını belirten Vahit Olgun, şehrin yapısı ve ortaya çıkan sorunlar nedeniyle görevinden ayrıldığını belirtti. Olgun, "Ekip arkadaşlarımla bu şehrin takımına hizmet ettim. Çoluğuma, çocuğuma bırakacağım en önemli şey hizmettir. Takdir kamuoyunun. Bugün, şartların bunu getirdiğini düşünüyorum ve kulüp kurulduğundan bu yana farklı yönetimlerde görev aldım. Büyük gururla, onurla sürdürmüş olduğum görevimden istifa ettim. İnşallah Gümüşhanespor için hayırlı olur" dedi.
'TALEPLER NETİCESİNDE KULÜBE SAHİP ÇIKTIK'
"Sezon başında kulübün başkanı, sporcusu yoktu, kulüp kapalı bir haldeydi" diyen Olgun, açıklamasını şöyle sürdürdü: 
"20 Eylül´de sezon başlamadan önce, hemşehrilerimizin talepleri neticesinde kulübe sahip çıkmak üzere Gümüşhane´ye gittik. Ligin ilk maçına 20 Eylül´de başkansız ve yönetimsiz bir takım çıktı. 21 Eylül´de kongremizi yaptık ve kulübü ileriye taşımak için yola koyulduk. Futbolculara 9 milyon TL civarında borç vardı. Sigorta ve maliyeye 2,5 milyon TL civarında borç vardı. Esnafa borç vardı. Toplamda 12-12,5 milyon TL arası bir borç vardı. Gümüşhanespor´un önünü açmak için yoğun bir çalışma içine girdik. Transfer yasağı vardı, bunun kaldırılması için adım attık. Kamp yapmadan lige başladık. Geçen yıldan kalan 10 oyuncu ve altyapıdan isimlerle lige başladık. Transfer yasağını kaldırdıktan sonra takviye yaptık. İstenilen düzeyde lige başlayamadık. Gümüşhanespor geçmişte marka değeri yüksek olan bir takımdı. Daha sonra adeta terk edildi. Bugün eski günlere dönmek için çaba sarf ediyoruz. Sportif başarı çok önemlidir ama bu sene kimseye böyle bir sözümüz olmadı. Bu sezon kurduğumuz takımın maliyeti 2.9 milyon TL. Gelinen süre içerisinde  3.4 milyon civarında gerek futbolcu ödemeleri gerek piyasa borçlar ödendi. 129 bin forma, 129 bin taraftar sloganıyla yola çıkılmalı. İstiyoruz ki bütün aile bireyleri formalarını giyip bu bayrağı dalgalandırsın. Bu ortak paydayı tabana yaymak istiyoruz."
'ŞEHRİN DİNAMİKLERİNİN KULÜBE SAHİP ÇIKMASI GEREKİYOR'
Uzun süredir planladıkları forma kampanyasının başlatılması gerektiğine de değinen Olgun, "1 forma alan da bizim için kıymetlidir, 1000 forma alan da. 1000 forma, 10 bin forma alıp dağıtacak iş adamlarına da ihtiyaç var. Her Gümüşhaneli gibi bundan sonraki süreçte yine Gümüşhanespor için yapmam gerekenleri yapacağım. Gümüşhanespor´un puan sıralamasında hakkettiği yerde değil.  Saha içi yönetimsel hatalardan dolayı bu durumda. Yeni oluşacak yönetimle birlikte daha iyi yerlerde olacağına olan inancımın tamdır. İnşallah şehrin tüm dinamiklerinin Gümüşhanespor´a sahip çıkması gerekiyor" dedi.
KULÜP BİNASINDA SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAMIŞTI
Vahit Olgun, 9 Aralık'ta, kulüp binasında uğradığı silahlı saldırıda yaralanarak, hastaneye kaldırılmış, tedavisinin ardından 17 Aralık'ta taburcu olmuştu. Hastane çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Olgun, görevine devam edeceği açıklamasında bulunmuştu. FOTOĞRAFDHA-Spor Türkiye-Gümüşhane / Merkez Uğur AYDIN
2020-12-28 16:23:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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