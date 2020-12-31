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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gümüşhane’de yılbaşına özel Covid-19 düzenlemeleri belirlendi

İHA

Gümüşhane’de yılbaşına özel Covid-19 düzenlemeleri belirlendi

Gümüşhane’de bugün saat 21.00’da başlayacak ve pazartesi sabah 05.00’a kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasına yeni düzenlemeler getirildi.
Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında olağanüstü toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararları alarak kamuoyuyla paylaştı.
Vatandaşların son dönemde alınan tedbirlere uyumda gösterdiği özveri sonucunda Koronavirüs (Covid19) salgınının yayılımda yeniden düşüş eğilimine girildiği, tedbirlerin eksiksiz ve süreklilik taşıyacak şekilde uygulanmasının bu başarının devamı açısından büyük önem taşıdığı kaydedilen toplantıda yılbaşı tatiline özel düzenlemelere gidildi.
Toplantıda turistik faaliyetler kapsamında geçici bir süreyle Türkiye’de bulunan ve bu nedenle sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan yabancı turistlerin eylemlerinin salgının yayılımının düşürülmesinde yakalanan başarıyı gölgelememesi ve salgınla mücadelede zafiyet algısına neden olmaması açısından İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’den 1 Ocak 2021 Cuma günü saat 10.00’a kadar il genelinde simgesel özellikleri bulunan, şehirlerle özdeşleşen veya kutlama, toplanma alanı olarak bilinen cadde, bulvar veya meydanlara yabancı turistler de dahil olmak üzere tüm girişlerin sınırlandırılmasına karar verildi.
İl merkezinde Atatürk Caddesi ve 15 Temmuz Zafer Meydanında gerçekleştirilecek uygulamada sınırlama getirilen süre boyunca bu yerlere kişilerin girişini engelleyecek şekilde fiziki güvenlik tedbirleri alınacak. Buralarda sınırlama getirilen süre boyunca kişilerin (yabancı turistler de dahil) bir araya gelebilecekleri etkinliklere kesinlikle müsaade edilmeyecek.
Toplantıda ayrıca sinema salonlarının faaliyetlerinin durdurulması kararı da uzatılarak salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve desteklenmesi amacıyla sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Mart 2021 tarihine kadar ara verilmesine karar verildi.
Gümüşhane İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, hafta içi belirli saatler dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan yaş gruplarında yer alan vatandaşlardan Cuma namazı kılmak isteyenler için 65 yaş ve üzeri büyüklerin sokağa çıkma saatinin Cuma namazı bitimine kadar uzatılması, 20 yaş altındaki gençlerimizin sokağa çıkış saatinin ise Cuma namazına gidebilecekleri şekilde öne alınabilmesine, yılbaşı tatilinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında ise 1 Ocak 2021 tarihinde Cuma namazına gitmek isteyen vatandaşların araç kullanmamak kaydıyla ikametlerine en yakın camiye gidip gelebilmelerine izin verilmişti.

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