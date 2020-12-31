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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Taşbilek’ten vatandaşlara yılbaşı uyarısı

İHA

Vali Taşbilek’ten vatandaşlara yılbaşı uyarısı

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, yılbaşı nedeniyle 24 saat esasıyla görev yapan kamu görevlilerini ziyaret etti, vatandaşlardan yılbaşı gecesinde evlerde yoğunluk oluşturmamalarını istedi.
Beraberinde Belediye Başkanı Ercan Çimen, Cumhuriyet Başsavcısı Veli Ecir ve İl Emniyet Müdürü Celal Taşci ile ilk olarak Köprübaşı Polis Merkezi Amirliğini ziyaret eden Vali Taşbilek, burada nöbet tutan güvenlik görevlilerinin yeni yılını kutladı ve bir süre sohbet etti. Ardından İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek buradaki şeref defterini imzalayan Vali Taşbilek ve beraberindeki heyet daha sonra İtfaiye Müdürlüğü ile Akçakale ve İkisu güvenlik noktalarını ziyaret etti, incelemelerde bulundu ve çalışanların yeni yıllarını kutladı.
Burada kendisini takip eden gazetecilere yaptığı açıklamada vatandaşlardan tedbirlere uymalarını isteyen Vali Taşbilek, “Başta Gümüşhanemizin değerli insanları olmak üzere bütün milletimizin ve tüm insanlığın yeni yılını kutluyorum. 2021 yılının ilimize, ülkemize, tüm insanlığa başta sağlık olmak üzere hayırlar getirmesini diliyorum. Mutluluk, esenlik içerisinde bütün insanlığın hayat sürmesini temenni ediyorum” dedi.
Gümüşhanelilerden de bu gece özellikle evlerde yoğunluk oluşturmamaları noktasında özel ricada bulunan Vali Taşbilek, “Değerli Gümüşhanelilerden bu gece özellikle yılbaşı kutlamaları noktasında evlerde yoğunluk oluşturmamalarını istiyoruz. Çünkü bu hastalık sürecinde aile toplanmaları çok önemli. Aile içi bulaşın çok yüksek olduğu Sağlık Bakanlığımız Bilim Kurulu ve değerli uzmanlarımızca iletilmekte. Buna özellikle dikkat edilmesi noktasını özel istirham ediyorum vatandaşlarımızdan” diye konuştu.

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