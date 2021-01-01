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Gümüşhane’de sokak hayvanları kısıtlamada aç kalmayacak Hayvanları Koruma Polisleri sokak hayvanları ve güvercinleri yemlemeye devam ediyor

İHA

Gümüşhane’de sokak hayvanları kısıtlamada aç kalmayacak Hayvanları Koruma Polisleri sokak hayvanları ve güvercinleri yemlemeye devam ediyor

Gümüşhane’de 80 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Hayvanları Koruma Polisleri sokak hayvanları ve güvercinleri yemledi.
Normal zamanlarda vatandaşların da yem verdiği hayvanlar kısıtlama boyunca Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Polisliği Büro Amirliği görevlileri tarafından yemlenecek.
Yılbaşı tatilinin hafta sonu tatiliyle buluşması sonucu uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde de Hayvanları Koruma Polisleri hem sokak köpekleri hem de güvercinleri yemledi.
Fatih parkının çeşitli noktalarına kedi ve köpek yemi döken polisler ardından 15 Temmuz Zafer Meydanında yemlenmeyi bekleyen yüzlerce güvercine buğday verdi.
Vatandaşların sürekli bu bölgede yemlediği ve alanın maskotu olan güvercinler çatılarda güneşlenirken alana yem döküldüğünü görünce buraya akın etti.
Etkinliğin ardından gazetecilere bilgi veren Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Polisliği Büro Amiri Komiser Duygu Gülşen, “Covid19 tedbirleri kapsamında 31 Aralık4 Ocak tarihleri arasında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarına yönelik bizlerde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği memurları olarak kısıtlama boyunca sokak hayvanlarına mama ve su bırakacağız” dedi.
Kısıtlama için sokak hayvanlarına yönelik 200 kilogram buğday ve 100 kilogram da kedi ve köpek maması stokladıklarını kaydeden Gülşen, “3 gün boyunca hayvanlarımızı beslemeye devam edeceğiz” diye konuştu.
İnsanların kendilerini sokak hayvanlarıyla ilgilenirken gördüklerinde mutlu olduklarını anlatan Komiser Gülşen, “Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Polisliği’nin cep telefonları için kullanılan ‘HAYDİ’ isimli bir uygulaması var. Bu uygulamayla il merkezinde hiç ihbar almadık, yalnızca Kürtün ilçemizden bir ihbar geldi. İnsanlar genelde 155 Polis İmdat Hattından bize ulaşıyorlar. Uygulamayı çok bilmiyor vatandaşlarımız. Bizlerde bunu yaygınlaştırmak, bilgilendirmek ve bu konuda bir bilinç oluşturmak için faaliyetlerimize devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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