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2.lig: Gümüşhanespor: 2 - Kahramanmaraşspor: 3

İHA

2.lig: Gümüşhanespor: 2 - Kahramanmaraşspor: 3

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Gümüşhanespor, 8. hafta erteleme maçında sahasında konuk ettiği Kahramanmaraşspor'a 32 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar:
15. dakikada sol kanattan gelişen Gümüşhanespor atağında Sercan Kaya'nın pasında İlke Tankul, ceza sahasına girmeden çok sert vurdu ancak kaleci son anda parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.
39. dakikada sol kanattan hızlı gelişen Gümüşhanespor atağında Osman Torun kale çizgisine indi anda ortasını yapıtı. Osman Torun’un ortasını iyi takip eden Sercan Kaya’nın rövaşata vuruşu kalecinin bakışları arasında çok az farkla auta gitti.
52. dakikada Sercan Kaya’nın pasıyla ceza sahasına gireceği anda indirilen Hasan Kaşıkara’nın düşürülmesiyle hakem serbest vuruşa hükmetti. Ceza sahası yayı üzerinde topun başına gelen Sercan Kaya plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 10
65. dakikada Gümüşhanespor ceza sahasına gönderilen uzun topla buluşan Halil Uysal, rakibinin müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen Yakup Ramazan Zorlu meşin yuvarlağı ağlara göndererek karşılaşmaya eşitliği getirdi. 11
79. dakikada konuk ekibin sağ kanattan kazandığı serbest vuruşta Kadir Kaan Özdemir’in ortasını iyi takip eden İsmet Kavuştu, bomboş pozisyonda kafayla topu ağlara gönderdi. 12
88. dakikada Gümüşhanespor defasının anlaşmazlığından faydalanan İbrahim Koca, kaptığı topla bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda net bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 13
90+5. dakikada Muharrem Efe’nin uzun pasına ceza sahasında hareketlenen Sercan Kaya rakibi tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışında topun başına gelen Sercan Kaya topu ağlara göndererek karşılaşmanın skorunu belirledi. 23

Stat: Yeni Şehir
Hakemler: Necati Selçuk Şahin xx, Suha Adıyaman xx, Muhammed Sait Emre Alagöz xx
Gümüşhanespor: Zeki Ayvaz xx, Tuğay Adamcıl xx, Sercan Kaya xx, Musa Sinan Yılmazer xx (Muharrem Efe dk.68 xx), Burak Demireğen xx (Oğuz Eken dk. 85 ?), Raif Gündoğdu xx, Berkan Yıldırım xx, Ömer Alp Kulga xx, Osman Torun xx, Kudret Oben Saraçoğlu xx (Baran Basut dk.85 ?), İlke Tankul xx (Hasan Kaşıkara dk.46 xx)
Yedekler: Cengiz Biçer, Tekin Adar, Bahadır Abdulkadir Yağız, Mert Çakar, Yunus Şimşek,
Teknik Direktör: Galip Gündoğdu
Kahramanmaraşspor: Murat Hocaoğlu xx, Mert Ilıman xx (İsa Baltacı dk. 60 xx), Halil Uysal xx, Recep Türköz xx (Hüseyin Cihan Avcu dk.46 xx), Burak Göksel xx (Yakup Ramazan Zorlu dk.35 xx), Emin Altunay xx, Erdem Koçal xx (İbrahim Koca dk. 60 xx), Kadir Kaan Özdemir xx, Talha Mayhoş xx (Orhan Evci dk.60 xx), Doğanay Kılıç xx, İsmet Kavuştu xx
Yedekler: Ahmet Gül, Erdi Bakırcı, Osman Bodur, Burak Emre Batmaz
Teknik Direktör: Sinan Yücer
Goller: Sercan Kaya (dk. 52 ve dk.90+5 pen.) (Gümüşhanespor), Yakup Ramazan Zorlu (dk. 66 pen.), İsmet Kavuştu (dk. 79), İbrahim Koca (dk. 88) (Kahramanmaraşspor)
Sarı Kartlar: Raif Gündoğdu, Ömer Alp Kulga (Gümüşhanespor), Emin Altunay, Kadir Kaan Özdemir, Yakup Ramazan Zorlu, Hüseyin Cihan Avcu, Halil Uysal (Kahramanmaraşspor)

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