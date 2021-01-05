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Gümüşhane'deki her 10 kişiden 6'sı 2020 yılında 112 Acil Servis'i aramış

İHA

Gümüşhane'deki her 10 kişiden 6'sı 2020 yılında 112 Acil Servis'i aramış

Gümüşhane’de yaşayan her 10 kişiden 6’sı 2020 yılı içerisinde 112 Acil Servis çağrı merkezini aradı. 112 çalışanları yıl boyunca 102 bin 102 çağrıya cevap verdi.
Sağlık Müdürlüğü, 112 İl Ambulans Servisinin Başhekimi Dr. Erdi Ertan, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs hastalığı (Covid19) salgınıyla mücadele ilk sırada yer alan 112 Acil Servisine ait 2020 yılı istatistiklerini paylaştı.
Konuyla ilgili İHA muhabirinin sorularını cevaplandıran Ertan, Gümüşhane’de toplam 14 istasyonda 42 ambulans ve 238 personelle 2020 yılında hizmet verdiklerini söyledi.
Covid19 nedeniyle Nisan ayından sonra aşırı bir hareketlilik başladığını ve bunun da istatistiklere yansıdığını kaydeden Ertan, 2019 yılında toplam 16 bin 162 ambulans çıkışının olduğu Gümüşhane'de bu rakamın 2020 yılında yüzde 63 artarak 26 bin 422'ye yükseldiğini söyledi.
2019 yılında toplam 70 bin 682 çağrı alan 112 Acil Servise 2020 yılında yüzde 44 artışla 102 bin 102 çağrı geldiğini ifade eden Ertan, günlük ortalama çağrı sayısı 194'den 279'a yükseldiğini, iller arası sevk miktarının ise yüzde 17 azalarak bin 453'ten bin 204'e düştüğünü belirtti.
Yine 2019 yılında günlük ortalama 44 ambulansın çıkış yaptığı Gümüşhane’de 2020 yılında bu rakamın 72'ye yükseldiğini anlatan Ertan, 2019 yılında olduğu gibi 2020 yılında da en çok il dışı sevkin Trabzon'a yapılırken, 2019 yılında 588 trafik kazasına müdahale eden 112 ekiplerinin 2020 yılında 595 trafik kazasına müdahale ettiğini sözlerine ekledi.
Covid19’la mücadele sırasında hastalarla ilk karşılaşan ekip olmaları nedeniyle yıl boyunca çok sayıda 112 çalışanının Covid19 olduğunu aktaran Ertan, alınan tüm tedbirlere rağmen 238 personelden 63’ünün bu hastalığa maruz kaldığını kaydetti.

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