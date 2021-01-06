2. Lig: Gümüşhanespor: 1 - Kocaelispor: 0

Çin: Uzmanların ülkede virüsün kaynağını araştırması için DSÖ ile istişareler yürütülüyor

Altın fiyatları ne kadar oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Gümüşhanespor, sahasında konuk ettiği Kocaelispor’u 10 mağlup etti.



Stat: Yeni Şehir

Hakemler: Yakup Bakır xx, Soner Akgün xx, Kenan Özcan xx

Gümüşhanespor: Cengiz Biçer xx, Muharrem Efe xx, Tuğay Adamcıl xx, Sercan Kaya xx (Musa Sinan Yılmazer dk. 78 xx), Hasan Kaşıkara xx, Burak Demireğen xx, Raif Gündoğdu xx, Berkan Yıldırım xx, Yunus Şimşek xx, Osman Torun xx, Kudret Oben Saraçoğlu xx (Tekin Adar dk. 58 xx)

Kocaelispor: Bayram Olgun xx, Kemal Can Aydemir xx, Batuhan Er xx, Yiğitali Bayrak xx (Muhammed Gönülaçar dk. 59 xx), Murat Cem Akpınar xx (Bahattin Köse dk. 66 xx), Semih Karadeniz xx, Gökhan Meral xx, Taha Batuhan Yayıkcı xx, Benhur Keser xx (Cerem Talha Dinçer dk. 59 xx), Ramazan Çevik xx (Mervan Yusuf Yiğit dk. 82 xx), Mesut Özdemir xx

Gol: Raif Gündoğdu (dk. 79) (Gümüşhanespor)

Sarı kartlar: Cengiz Biçer (Gümüşhanespor), Mesut Özdemir, Muhammed Gönülaçar, Semih Karadeniz, Taha Batuhan Kayıkcı, Bayram Olgun (Kocaelispor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.