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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti’den polis teşkilatına destek ziyareti

İHA

AK Parti’den polis teşkilatına destek ziyareti

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü önünde rektör atanmasını protesto etmek için toplanan bir grubun "katil polis" sloganları atmasına ülkenin dört bir yanında olduğu gibi Gümüşhane’den de tepki geldi.
Beraberinde Merkez İlçe Başkanı Fatih Gürses, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu, Belediye Meclis Üyesi Özcan Ulutaş, Gençlik Kolları İl Başkanı Uğur Ülker ve partililerle şehrin giriş ve çıkışındaki İkisu ve Akçakale uygulama noktalarına moral ziyareti gerçekleştiren AK Parti Gümüşhane İl Başkanı Celalettin Köse, görevli polislere tatlı ikram etti.
Ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Köse, son günlerde bazı kesimlerin vatandaşların can ve mal güvenliği için 24 saat görevinin başında bulunan polis teşkilatına yönelik haksız beyanlarda bulunduğunu söyledi. Polis teşkilatına destek olmak için bu ziyaretleri gerçekleştirdiklerini dile getiren Köse, “Polis teşkilatımız milletimizin gözbebeğidir. Toplumumuzun huzur ve refahı için gece gündüz görev başındadır. Boğaziçi Üniversitesi’ndeki olaylarda polislerimize yönelik haksız ithamlara üzüldük. Bu haksız ithamlara karşı biz de size desteğimizi ifade etmek için buradayız” dedi.

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