MHP Gümüşhane Teşkilatı'ndan polise destek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MHP Gümüşhane Teşkilatı'ndan polise destek

İHA

MHP Gümüşhane Teşkilatı'ndan polise destek

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gümüşhane İl Başkanlığı, Boğaziçi Üniversitesi önündeki olaylarda bir grubun “Katil Polis” ifadeleri kullanmasını sert bir dille eleştirdi ve ardından polislere tatlı ikram etti.
Ülkü Ocakları İl Başkanlığı’nın da destek verdiği eylemde MHP İl Başkanı Nadim Aydın, yöneticiler, İl Genel Meclisi üyeleri ve partililer Fatih Parkında olayı kınayan bir basın açıklaması yaptı. Heyet açıklamanın ardından parkın hemen yanındaki Köprübaşı Polis Merkezi Amirliğini ziyaret ederek partililer polis memurlarına tatlı ikram etti.
Başkan Aydın, yaptığı basın açıklamasında Türkiye'nin olmazsa olmazı olan demokraside umduğunu bulamayanların akıl hocaları ve ağababalarının talimatıyla geçmişte yaptıkları darbeleri yeniden gündeme getirme arzusunda olanlar ve “Bizim çocuklar yönetime el koydu” diyen içerdeki işbirlikçiler ile onların ağababalarının artık darbe yapmaya gücü yetmeyeceğini söyledi.
Konuşmasında MHP lideri Dr. Devlet Bahçeli’nin “Darbeyi göze alanlar ölmeyi de göze almalıdır” sözüne atıfta bulunan Başkan Aydın, “Türkiye de sokak eylemlerini ateşlemek için rektör atamasını bahane eden terör örgütleri ve terör sevicileri şunu unutmamalı devletin tokatı bu defa sert ve acımasız olur” dedi.
Ülke için canını seve seve feda etmeye hazır, huzurun teminatı kahraman Türk Polisine “katil” demenin en ufak tabirle “şerefsizlik” olduğunu vurgulayan Aydın, “Vatan hainleri ve onlara destek verenler şunu iyi bilsin ki Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilatları olarak kahraman polis Teşkilatımızın arkasındayız. Şunu herkes iyi bilsin ki askerimize, polisimize ve güvenlik güçlerimize sıkılacak her kurşunun önüne kendini atacak milyonlarca Ülkücü kardeşleri vardır. Her Türk asker doğar. Bunu kimse aklından çıkarmasın. Yüzü maskeli teröristlerle katil polis bağıran veya bağırtan İstanbul CHP İl Başkanıyla İstanbul Belediye seçim sonuçları açıklanınca kolkola halay çeken Zillet İttifakının ortakları bu olaya nasıl tepki koyacaklar merakla bekliyor ve takip ediyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye’nin 81 ili 5 duyu organına göre dünyaya anlatılacak Ülke genelinde 50 farklı turizm başlığı belirlendi
YEREL HABERLER Türkiye’nin 81 ili 5 duyu organına göre dünyaya ...
AK Parti’den polis teşkilatına destek ziyareti
YEREL HABERLER AK Parti’den polis teşkilatına destek ziyareti
AK Parti Gümüşhane teşkilatından o isimler hakkında suç duyurusu Gümüşhane’de Fikri Sağlar, Can Ataklı ve İlker Başbuğ hakkında suç duyurusunda bulunuldu
YEREL HABERLER AK Parti Gümüşhane teşkilatından o isimler hakkında ...
Gümüşhane ihracat rakamlarında 64. sırada Gümüşhane’den 2020 yılında 38,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Gümüşhane ihracat rakamlarında 64. ...
2. Lig: Gümüşhanespor: 1 - Kocaelispor: 0
YEREL HABERLER 2. Lig: Gümüşhanespor: 1 - Kocaelispor: 0

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X